El Comú d’Escaldes-Engordany ha presentat aquest dimecres els nous locals comunals situats a l’avinguda del Fener, els quals acolliran el Departament de Circulació i les dependències vinculades a la vall del Madriu. Segons s’ha explicat durant la visita, està previst que una cinquantena de treballadors de Circulació es traslladin a les noves instal·lacions la setmana vinent, mentre que una desena de persones vinculades a la gestió de la vall del Madriu s’hi incorporaran uns dies més tard.
Una de les principals novetats és que la corporació deixarà de pagar el lloguer de les actuals dependències de Circulació a partir del 2027, ja que els nous espais són de titularitat comunal. En aquest sentit, s’ha recordat que els locals es van obtenir mitjançant les obligacions urbanístiques corresponents als impostos de construcció i a les cessions. «Estem molt contents de dir que a partir de l’any que ve ja no pagarem lloguer perquè ja estarem a casa», s’ha destacat durant la visita.
El director del Servei de Circulació, Carles Bozzo, s’ha encarregat de dirigir la visita per les noves dependències, durant la qual ha destacat els diferents espais, com ara la recepció, des d’on es gestionarà el servei de bus comunal; els despatxos de la cap de servei, els oficials i els sis comandaments, així com una sala de brífings on es faran les reunions diàries. Tanmateix, l’espai més destacat ha estat la central. Segons Bozzo, des d’aquest punt els agents duen a terme el control de videovigilància de la parròquia, gràcies a les prop de 480 càmeres repartides per Escaldes, les imatges de les quals es poden visualitzar en pantalles que permeten mostrar-ne fins a 36 simultàniament cadascuna. «En cas de produir-se un incident, la imatge s’amplia automàticament per facilitar-ne el seguiment», ha explicat.
D’altra banda, també s’ha habilitat una àrea d’atenció ciutadana des d’on es gestionaran les incidències relacionades amb la via pública, així com la tramitació de sancions i autoritzacions per a les ocupacions de la via pública i els talls de carrers. Pel que fa a les dependències de la vall del Madriu, aquestes acolliran tant el personal comunal com la Comissió de Gestió, amb quatre llocs de treball i un espai destinat a la divulgació i la promoció del patrimoni natural. La incorporació dels diferents equips es farà de manera progressiva durant les pròximes setmanes. Els nous locals se sumen al taller tèxtil i a l’espai de vidre inaugurats recentment, els quals també formen part del conjunt d’instal·lacions comunals de l’avinguda del Fener.