El Comú d’Escaldes-Engordany ha posat en marxa ‘Anuncis amb Encant AD700’, un tauler ubicat a la Llar de Jubilats que permet donar, intercanviar o vendre objectes sense recórrer a plataformes digitals. La iniciativa, en funcionament des del passat dijous 26 de novembre, s’adreça especialment a la gent gran i té com a objectiu fomentar la reutilització de productes, el consum responsable i les relacions de proximitat entre els ciutadans.
El funcionament és similar al d’un ‘Wallapop analògic’, en què qualsevol persona pot publicar gratuïtament un anunci per oferir un objecte que ja no utilitza o buscar-ne un de concret. Només cal indicar el producte i facilitar una via de contacte perquè els interessats puguin arribar a un acord. La consellera de Gent Gran escaldenca, Maria Carriço, ha destacat que «amb aquesta iniciativa volem demostrar que no cal recórrer a les noves tecnologies per donar una segona vida als objectes», remarcant que també permet «reforçar els vincles entre les persones i recuperar l’esperit de compartir i ajudar-nos els uns als altres».
El tauler funciona exclusivament com un punt de contacte entre particulars, sense cap espai destinat a emmagatzemar o recollir els productes. D’aquesta manera, són els mateixos usuaris els encarregats d’acordar-ne el lliurament. Amb aquesta proposta, la corporació busca facilitar l’accés a l’economia circular independentment dels coneixements tecnològics de cada persona, alhora que pretén allargar la vida útil dels objectes i reduir la generació de residus.