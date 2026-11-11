Entorn una de cada tres cotitzacions dels autònoms revisades per la CASS exigeix una regularització de les quotes

Al voltant d’un terç de les cotitzacions dels treballadors per compte propi que revisa la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) requereixen una regularització. Així ho ha indicat aquest migdia el president del Consell d’Administració de la parapública, Marc Galabert, durant una compareixença a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis després d’una sessió formativa dedicada al règim de cotització dels autònoms. Segons ha detallat, les discrepàncies es detecten quan l’entitat contrasta les declaracions efectuades pels afiliats amb la informació fiscal i societària facilitada per l’Executiu.
En aquest sentit, ha precisat que el procediment no respon necessàriament a una inspecció, sinó a un encreuament de dades que permet comprovar si la base de cotització declarada correspon a la situació econòmica de cada treballador. «A principis d’any es fa una autodeclaració en base a les dades de l’any fiscalment anterior i, quan es rep la informació tributària i societària per part del Govern, es fa un encreuament d’aquestes dades», ha mencionat. És quan es detecten diferències, doncs, que la CASS formula una proposta de regularització.
Aquestes regularitzacions, però, no impliquen sempre que l’autònom hagi de pagar més. Tal com ha remarcat Galabert, el resultat pot ser favorable tant a la CASS com al treballador, en funció de si la cotització declarada inicialment ha estat inferior o superior a la que corresponia. «Aquesta proposta de regularització pot anar en dos sentits», ha mencionat, precisant que pot ser «a favor de la CASS, en el sentit que s’ha de cotitzar més del que es venia fent per l’autodeclaració, o a favor del compte propi, en el sentit que ha cotitzat més del que calia fer-ho per les declaracions fiscals».
Pel que fa al volum concret d’expedients, el president del Consell d’Administració de la CASS ha reconegut que no disposava de les xifres exactes, ja que l’entitat encara està tancant les dades de l’exercici. No obstant això, ha situat la proporció de regularitzacions «al voltant d’un terç de les que revisem». Així mateix, ha assenyalat que la parapública disposa d’un departament dedicat específicament a aquesta tasca, tenint en compte que la legislació estableix uns terminis per efectuar les regularitzacions i que cal evitar que prescriguin els expedients més antics.
La qüestió ha estat un dels principals punts abordats durant la jornada formativa, en la qual els assistents també han plantejat dubtes sobre els trams de cotització, els imports que han d’abonar i les cobertures disponibles. En aquest punt, Galabert ha destacat que bona part de les dificultats provenen del fet que els tràmits impliquen diferents organismes, especialment els departaments tributaris i societaris de Govern, fet que pot comportar duplicitats d’informació per als autònoms i les gestories que els assessoren.
Guies per facilitar els tràmits
La CASS ha aprofitat la jornada per presentar la primera d’una nova col·lecció de guies pràctiques, dedicada als treballadors per compte propi i concebuda per facilitar la comprensió dels seus drets, obligacions i tràmits habituals. El document, amb el subtítol ‘Què heu de saber, què heu de fer i com ho heu de fer’, pretén servir de primera orientació tant als autònoms com als gestors, sense substituir la informació oficial ni els textos legals. Segons Galabert, l’objectiu és que els afiliats puguin disposar d'»unes primeres referències que et permetin orientar la teva pràctica», especialment quan comencen una activitat per compte propi.
La iniciativa tindrà continuïtat amb noves publicacions sobre altres situacions, com ara la jubilació o els desplaçaments. Paral·lelament, la CASS mantindrà les sessions informatives amb els diferents col·lectius d’afiliats. De fet, davant la demanda registrada, ja s’ha programat una nova jornada sobre cotitzacions dels autònoms i no es descarta convocar-ne més.