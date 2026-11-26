Els treballadors del Comú d’Encamp que tinguin fixat el seu lloc de treball al Pas de la Casa rebran un complement mensual de 144 euros, independentment del seu lloc de residència. Així ho contempla el nou reglament de sistemes de compensació aprovat aquest dijous en sessió de consell de comú, amb l’objectiu de fer més atractiu treballar al nucli fronterer. «Abans es premiava que treballessis i que també hi visquessis, però necessitem que gent vagi a treballar al Pas de la Casa», ha explicat el cònsol menor, Xavier Fernández.
La normativa també modifica les compensacions per desplaçament, les quals tindran en compte els trajectes entre Encamp i el Pas de la Casa en ambdós sentits, i incorpora les anomenades hores programades, que es compensaran de la mateixa manera que les extraordinàries, però es comptabilitzaran separadament. La voluntat és analitzar amb més precisió les necessitats de personal de la corporació.
El text ha tirat endavant amb l’abstenció de la consellera de la minoria, Marta Pujol, qui ha qüestionat el poc marge de temps per analitzar la documentació. «Ens hem abstingut per la forma de treballar», ha apuntat. Tanmateix, Pujol ha criticat la gestió del departament de Recursos Humans arran del relleu en la seva direcció, tot assegurant que «no és un problema tècnic, sinó que és una qüestió política».