Les primeres arribades de treballadors temporers per afrontar la temporada d’hivern ja es fan notar al Principat, en un context en què la quota general d’immigració està pràcticament esgotada i la quota de temporada quedaria com l’única via disponible per a noves contractacions subjectes a aquestes quotes. Procedents principalment de l’Argentina i Colòmbia, molts arriben per primera vegada a Andorra atrets per les oportunitats laborals i les recomanacions de familiars i coneguts que ja han treballat al país. En aquest sentit, els tràmits administratius han ocupat bona part dels primers dies, i molts temporers expliquen que han hagut de matinar per fer els tràmits. D’altra banda, l’Araceli i la Florencia, dues argentines que s’incorporaran al sector de la restauració i a un pub, han assegurat que «nosaltres vam fer unes set o vuit hores de cua».
Un dels principals maldecaps per als nouvinguts és trobar allotjament al país. L’Araceli i la Florencia, respectivament, expliquen que han aconseguit habitacions compartides a través de grups de WhatsApp. «Hem pogut trobar companyes de pis a un cost accessible, en un espai bastant reduït», assenyalen. En canvi, altres, com en Nicolás o l’Elber, ja tenien coneguts i familiars al Principat que els han ajudat a trobar un lloc on residir mentre treballen. «Jo tinc un amic que treballa en un hotel, ell em va facilitar l’entrada i també l’allotjament», explica el primer, mentre que el segon indica que «fa set anys que el meu germà resideix a Andorra i m’ha deixat allotjar-me amb ell».
Altrament, els motius pels quals els temporers decideixen venir a treballar al Principat són diversos. Alguns venen atrets pel boca-orella, com en Johan, un dels treballadors argentins que enguany s’estrena al país: «He escoltat comentaris d’altres persones que ja hi han estat, em va cridar l’atenció i vaig voler provar-ho». En la mateixa línia, la Victoria assegura que va decidir venir després que una amiga li recomanés l’experiència. «Una amiga, que ja havia fet temporada aquí, m’ho va recomanar, ho vaig veure com una bona opció i m’hi vaig apuntar», comenta. Tots dos treballaran en el sector de la gastronomia.
Altres, en canvi, ja coneixen el país i repeteixen temporada. És el cas de l’Eric, qui torna per quarta vegada consecutiva per treballar a la recepció d’un hotel. «Tinc una bona feina, estabilitat en aquest sentit i em permet continuar viatjant, ja que fa 15 anys que visc i treballo viatjant», explica. Altres, com en Matias, posen els peus al Principat per primera vegada, atrets sobretot pel paisatge: «Vaig decidir treballar a Andorra perquè m’agrada la muntanya i perquè l’entrada és més fàcil».