Els tornejos de videojocs i la possibilitat de provar el ‘GTA VI’ són només alguns dels motius que han portat diversos visitants a entrar per la porta de la 16a edició del Saló del Videojoc, celebrada al Prat del Roure. Entre els assistents hi ha persones que repeteixen l’experiència des de fa anys i d’altres que s’hi han acostat per primera vegada, amb valoracions que van des de la coincidència per destacar positivament l’oferta de jocs a la percepció d’una menor afluència de públic i que va portar al fet que divendres s’hagués de cancel·lar un torneig de Counter-Strike en no haver-hi prou participants.
Un d’aquests visitants és el Germán, qui ja fa tres anys que assisteix al Saló i que enguany ha tornat amb l’objectiu de participar en el torneig de ‘FIFA’: «La veritat és que he vingut per jugar al ‘FIFA’. L’any passat vaig guanyar el torneig i aquest any he vingut només pel torneig», destacant que, en el seu cas, la possibilitat de provar el ‘GTA VI’ no ha estat el principal reclam de la visita, tot i que no desaprofitarà l’ocasió de jugar. Pel que fa a l’esdeveniment, la seva valoració també es bastant positiva en afirmar que «cada any hi ha millors jocs, es pot jugar a tot i està molt bé, la veritat».
«És veritat que ja fa uns anys que es veu menys gent per aquí […] Ahir vaig venir amb uns amics per jugar al torneig del Counter-Strike, però al final no es va jugar perquè no hi havia prou gent» – Pere
Qui sí que ha vingut expressament per provar el ‘GTA VI’ és el Pere, el qual comenta entre riures que «el vaig provar ahir. L’he tocat una miqueta, res, cinc minutets, però es veu molt bé el joc i les físiques, i quan mates una persona i surt volant és increïble». Tanmateix, i més enllà de dita experiència, el jove també ha explicat que divendres havia acudit amb uns amics per participar en una competició que finalment no es va celebrar: «És veritat que ja fa uns anys que es veu menys gent per aquí. M’imagino que és perquè la gent ja treballa. Ahir vaig venir amb uns amics per jugar al torneig del Counter-Strike, però al final no es va jugar perquè no hi havia prou gent», afegint que avui dissabte ha tornat a les instal·lacions amb una amiga per jugar al ‘FIFA’.
Finalment, entre els visitants que s’han estrenat enguany hi ha el Gerard, qui ha descobert l’esdeveniment de manera casual mentre feia la compra. «He anat a fer la compra i he vist que hi havia això i he dit: ‘Mira, doncs aniré a veure què hi ha’», ha indicat, valorant positivament tant l’oferta com el fet que l’accés sigui gratuït: «Per ser gratuït, tot bé. La veritat és que està bastant complet». Així i tot, i pel que fa a un dels jocs que ha provat durant uns minuts, el jove ha reconegut que no és el tipus de proposta que acostuma a interessar-li, afirmant que «no soc el seu públic».