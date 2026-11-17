El grup parlamentari Socialdemòcrata ha proposat reduir del 35% al 30% dels ingressos medians de les llars el percentatge utilitzat per calcular el preu màxim del lloguer assequible. Aquesta modificació permetria situar el preu de referència per al 2026 en 11,55 euros per metre quadrat, en lloc dels 13,20 euros previstos inicialment, amb els ajustaments corresponents a cada parròquia. La iniciativa forma part de les 17 esmenes presentades pel conseller general Pere Baró al projecte de llei per a la promoció privada d’habitatges destinats al lloguer assequible.
Una altra de les principals propostes és duplicar el període durant el qual els habitatges beneficiaris dels incentius hauran de mantenir-se dins el règim de lloguer assequible, passant dels 15 als 30 anys. Així mateix, el PS defensa que aquests pisos s’adjudiquin preferentment a persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Preu Assequible, tenint en compte els ingressos i les necessitats residencials. En cas que un immoble continuï sense arrendatari després de tres mesos, proposa que l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) pugui designar una persona del registre.
Els socialdemòcrates també volen evitar que els incentius públics es concentrin en mans dels grans promotors. Per aquest motiu, plantegen establir un límit de 6.000 metres quadrats de superfície residencial per promotor i parròquia. A més, proposen que les superfícies vinculades a societats d’un mateix grup empresarial es comptabilitzin conjuntament, amb l’objectiu d’impedir que es fragmentin artificialment els projectes per esquivar aquesta limitació.
La formació proposa sancions de fins al triple dels incentius públics rebuts per als promotors que cobrin lloguers per sobre del màxim permès
Pel que fa als incentius econòmics, la formació planteja que les subvencions públiques equivalguin al 10% del cost subvencionable de cada actuació, amb pagaments progressius vinculats a l’execució de les obres. Així mateix, defensa substituir les exempcions fiscals generalitzades per bonificacions i tipus reduïts que respectin l’autonomia tributària dels comuns. Entre les mesures concretes, proposa una bonificació del 50% sobre determinades rendes procedents del lloguer assequible i l’aplicació d’un IGI superreduït de l’1% en operacions vinculades al programa.
En l’àmbit institucional, les esmenes busquen reforçar el control públic sobre les promocions que rebin beneficis fiscals i urbanístics. Així, el grup proposa que la Comissió Tècnica de Valoració estigui integrada per dos representants de Govern i dos dels comuns, amb decisions adoptades per unanimitat. Paral·lelament, planteja endurir les sancions per als promotors que cobrin lloguers per sobre dels límits establerts, amb multes que podrien arribar a triplicar el valor dels incentius públics rebuts.
Finalment, el PS proposa facilitar la incorporació de les cooperatives d’habitatge al programa, tant en règim de lloguer com de cessió d’ús. Doncs, la formació considera que la col·laboració publicoprivada pot contribuir a ampliar l’oferta residencial, però insisteix que ha d’anar acompanyada de garanties socials. En aquest sentit, Baró ha remarcat que «si les administracions ofereixen ajuts, bonificacions fiscals i facilitats urbanístiques, cal garantir que el resultat sigui habitatge realment assequible i que aquest benefici arribi a les persones que el necessiten».