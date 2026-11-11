Els sindicats guanyen més pes a la Comissió Nacional de l’Habitatge amb l’entrada de tres noves entitats al Ple

La Comissió Nacional de l’Habitatge ampliarà la representació dels col·lectius vinculats a la crisi residencial amb la incorporació de tres noves entitats al seu Ple. Així ho ha aprovat Govern amb el nou reglament de funcionament de l’òrgan, el qual preveu l’entrada de el Sindicat d’Habitatge, la Unió Sindical d’Andorra (USdA) i el Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP). L’objectiu de la modificació és donar més veu als col·lectius relacionats amb l’accés a l’habitatge i ampliar les perspectives presents en els debats, mantenint alhora la participació dels representants de l’Executiu, els set comuns, el Raonador del Ciutadà i les entitats dels àmbits social, tècnic, financer, immobiliari, juvenil i de la propietat.
Una altra de les principals novetats és la creació d’una Comissió Permanent, formada per un màxim de vuit membres amb dret de vot, la qual assumirà una part de les tasques de coordinació i preparació dels assumptes que s’hagin d’abordar al Ple. Concretament, aquest nou òrgan s’encarregarà de preparar les sessions, coordinar els diferents grups de treball, identificar les qüestions prioritàries i fer el seguiment dels acords adoptats. D’aquesta manera, es pretén millorar el funcionament de la Comissió Nacional de l’Habitatge i facilitar el desenvolupament de propostes concretes, sense modificar les competències de decisió que corresponen al Ple.
Pel que fa a la composició d’aquesta nova estructura, la Comissió Permanent s’organitzarà en quatre blocs diferenciats: social; tècnic; propietat i activitat immobiliària, i llogaters, consumidors i sindicats. Les entitats que formen part de cadascun d’aquests àmbits seran les encarregades de designar els seus representants en funció de les qüestions que s’hagin de tractar. En aquest sentit, el reglament estableix criteris de rotació i participació per garantir que les diferents organitzacions puguin intervenir en els debats, evitant que la representació quedi limitada sempre als mateixos membres.
Així mateix, la nova Comissió Permanent es reunirà cada tres mesos, mentre que el reglament també contempla la possibilitat de constituir grups de treball específics per abordar diferents problemàtiques relacionades amb l’habitatge. Aquests espais podran comptar tant amb membres de la Comissió com amb experts convidats, els quals participaran en l’elaboració de propostes i mesures concretes. Les conclusions dels grups de treball es traslladaran posteriorment al Ple, que continuarà sent l’encarregat d’aprovar els dictàmens i les propostes que es desenvolupin en el marc de l’òrgan.