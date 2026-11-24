Govern ha aprovat un projecte de llei per modificar la Llei 11/2026, la qual regula les pròrrogues dels contractes de lloguer d’habitatge habitual durant el període 2027-2030. La proposta busca aclarir l’aplicació de les renovacions automàtiques i evitar que els propietaris puguin posar fi als contractes mitjançant comunicacions que no s’ajustin als supòsits previstos legalment, fent una modificació que afecta únicament l’apartat 2 de l’article 1 de la normativa, la qual entrarà en vigor l’1 de gener del vinent 2027.
En concret, el text estableix que qualsevol comunicació de finalització o no renovació d’un contracte que no respongui a una de les causes legalment previstes es considerarà no efectuada. D’aquesta manera, l’avís del propietari no impedirà la continuïtat del contracte i el llogater tampoc no haurà de presentar cap oposició formal per conservar el dret a la pròrroga. Es pretén, així, evitar que una notificació sense fonament legal pugui generar dubtes sobre la vigència del contracte.
En tot cas, l’Executiu ha recordat que la Llei 11/2026 ja preveu la pròrroga automàtica dels contractes que hi estiguin subjectes, sense necessitat que els arrendataris la sol·licitin expressament. Per tant, la modificació no introdueix un nou sistema de renovacions, sinó que concreta els efectes de les comunicacions dels propietaris que incompleixin els requisits legals. Segons Govern, l’objectiu és reforçar la seguretat jurídica de l’aplicació del règim de pròrrogues durant els pròxims quatre anys, en el marc del procés de desintervenció gradual del mercat de lloguer.