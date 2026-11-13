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  • Els llibreters 'afectats', a la sortida de les dependències policials. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
Una retirada polèmica

Els llibreters de Llibre Idees renuncien a denunciar la retirada del ‘Mein Kampf’, malgrat la queixa per l’actuació policial

Els treballadors presenten una queixa per l’actitud de l’agent i els fonaments legals de la intervenció, mentre continua oberta una investigació interna

Els llibreters de Llibre Idees presents durant la retirada dels exemplars de ‘Mein Kampf’ han declarat la seva versió dels fets davant del cos d’ordre i han confirmat que no presentaran cap denúncia formal, tot i que sí que han traslladat una queixa per l’actitud de l’agent i els fonaments legals de la intervenció. «Hem presentat una queixa sobre l’actitud de l’agent i com es va desenvolupar tot, i en relació amb els fonaments legals, però no ho hem portat a la denúncia», ha declarat un dels llibreters després de comparèixer davant la Policia.

En aquest sentit, el treballador de l’establiment ha explicat que tant ell com el seu company han decidit no emprendre accions legals perquè consideren que la repercussió pública de l’incident ja ha tingut un efecte important. Així doncs, ha assegurat que «en el moment en què s’ha fet públic, crec que ja tenia més pes que qualsevol cosa que es porti per la via privada».

«Hem presentat una queixa sobre l’actitud de la gent i com es va desenvolupar tot, i en relació amb els fonaments legals, però no ho hem portat a la denúncia» – Llibreter

Pel que fa a l’agent que va iniciar la retirada dels llibres mentre estava fora de servei i a les possibles conseqüències de la seva actuació, els llibreters han explicat que hi ha un procediment intern en marxa per aclarir com es van desenvolupar els fets i determinar si correspon adoptar alguna mesura. En aquest sentit, han precisat que «els investigadors tampoc ho saben, perquè la informació que recullen l’eleven a direcció».

Finalment, un dels llibreters ha valorat positivament el tracte rebut durant la compareixença. «La Policia, molt amables amb nosaltres, també l’investigador que ha portat la presa de declaracions», ha destacat. Cal recordar que els dos exemplars retirats ja han estat retornats a la llibreria després de l’arxivament judicial del cas i que la directora de l’establiment, Pamela Méndez, va rebre les disculpes del director de la Policia, Bruno Lasne.

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