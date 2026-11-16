Els experts alerten que l’expansió urbanística incrementa la vulnerabilitat d’Andorra davant dels riscos naturals

L’augment de la població i de les construccions a Andorra ha incrementat l’exposició del país als riscos naturals, una qüestió que centra la segona setmana dels 18ns Debats de Recerca, sota el títol ‘Andorra i els riscos naturals: coneixement, prevenció i resiliència‘. «Allà on hi havia prats, si s’inundaven o si baixava un bloc de pedra, no passava res, però ara hi ha una carretera, hi ha un edifici, hi ha danys econòmics«, ha assenyalat la presidenta de la Societat Andorrana de les Ciències, Àngels Mach, sobre la tria d’aquesta temàtica, tot remarcant la necessitat de prevenir especialment els danys personals.
Per la seva banda, la coordinadora de recerca d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Laura Trapero, ha volgut destacar els avenços en l’estudi dels fenòmens naturals i la importància de disposar d’informació per anticipar-ne les conseqüències. «Cada vegada tenim més informació per poder caracteritzar aquests fenòmens i conèixer a quins escenaris ens hem d’afrontar i, per tant, adaptar», ha afirmat, recordant que l’ens disposa, des de fa anys, d’un observatori de riscos naturals per identificar els principals perills del territori. Així, ha avançat que durant les jornades es presentaran treballs sobre terratrèmols, moviments de vessant i incendis forestals.
«Cada vegada tenim més informació per poder caracteritzar aquests fenòmens i conèixer a quins escenaris ens hem d’afrontar i, per tant, adaptar» – Laura Trapero
Altrament, la professora de Geologia de la Universitat de Barcelona i coordinadora del grup de recerca RISC-NAT, Marta Guinau, ha incidit en la vulnerabilitat dels territoris de muntanya davant d’aquests fenòmens. Segons ha explicat, les característiques orogràfiques afavoreixen processos naturals d’alta energia i amb una elevada capacitat d’impacte, advertint que «l’ocupació en zones de muntanya representa un risc», ja que exposa infraestructures i persones a fenòmens potencialment perillosos.
Les jornades, les quals arriben als 20 anys de trajectòria des de la seva primera edició el 2006, inclouen ponències sobre la prevenció sísmica, les allaus, la modelització dels riscos naturals i la gestió d’emergències. Així mateix, Protecció Civil presentarà l’estat actual dels plans i protocols d’actuació en què està treballant, mentre que altres investigadors abordaran els riscos des d’una perspectiva històrica i territorial.