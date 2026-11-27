Els set comuns han titllat de «totalment desproporcionat» el fet que l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) hagi acudit a la via judicial per qüestionar la regulació de l’ús de les càmeres corporals dels agents de circulació. A través d’un comunicat conjunt, les corporacions han expressat la seva «perplexitat i incomprensió» davant la demanda contenciosa administrativa i la petició de mesures cautelars presentades per l’organisme. A hores d’ara, els comuns de la Massana, Encamp i Escaldes-Engordany són els que han rebut la notificació per part de la Batllia.
El pronunciament de les administracions comunals arriba en un moment en què, arran de la negativa de la Comissió Nacional de Videovigilància a autoritzar la posada en funcionament dels dispositius, comuns i Govern ja han iniciat els treballs per revisar el marc normatiu. «Els comuns recorden que el desplegament de les càmeres estava expressament condicionat a l’obtenció de les autoritzacions legalment exigibles», han remarcat les corporacions, tot lamentant que la demanda s’hagi interposat prop d’un any després de l’aprovació dels primers reglaments, corresponents a la Massana i Encamp, el novembre del 2025.
En aquest sentit, l’Executiu ha expressat la seva predisposició a impulsar una reforma de la Llei qualificada de seguretat pública per reforçar la seguretat jurídica del projecte, si bé els comuns defensen que l’ús dels dispositius ja té encaix en l’article 8 de la Llei dels agents de circulació comunals i en la modificació de l’article 23.5 de la Llei qualificada de seguretat pública. «La seva finalitat no és gravar la ciutadania de manera permanent, sinó protegir tant els agents com els ciutadans i disposar de prova gràfica en situacions conflictives», han incidit, tot assegurant que la mateixa APDA ha reconegut la compatibilitat d’aquest objectiu amb la normativa de protecció de dades.
Els set comuns qüestionen que l’APDA hagi optat per la via judicial en ple procés de revisió del marc normatiu amb el Govern
Pel que fa a les garanties recollides en els reglaments, les corporacions han recordat que els textos «prohibeixen expressament la gravació contínua, exigeixen autorització prèvia i apliquen els principis de proporcionalitat i intervenció mínima». A més, la normativa obliga a advertir de l’inici de la gravació sempre que sigui possible i veta l’ús del reconeixement facial o de la intel·ligència artificial sense una avaluació d’impacte específica, alhora que estableix la creació d’una comissió de control amb la participació dels delegats de protecció de dades i de seguretat de la informació.
Un dels aspectes que també ha motivat el malestar de les corporacions és que l’APDA hagi arribat a plantejar, de manera subsidiària, la inconstitucionalitat de l’article 8.2 de la Llei dels agents de circulació comunals, mentre, segons han remarcat, «el diàleg institucional continuava obert». Amb tot, els set comuns han reiterat el seu compromís de continuar treballant amb Govern, la Comissió Nacional de Videovigilància i el mateix organisme de protecció de dades per «garantir la màxima seguretat jurídica».