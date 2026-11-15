Les infeccions respiratòries creixen però es mantenen per sota del llindar epidèmic, afectant més els nadons

Les infeccions respiratòries agudes han experimentat un lleuger increment a Andorra durant l’inici de la tardor. Segons les dades del Ministeri de Salut, recollides en l’informe de vigilància dels virus respiratoris del 9 de novembre d’aquest any, la taxa d’incidència s’ha situat en 145,97 casos per cada 100.000 habitants durant la setmana 45 del 2026, corresponent al període entre el 2 i el 8 de novembre.
Des de l’inici de la vigilància epidemiològica, el 28 de setembre, s’ha observat una tendència lleugerament ascendent. En la setmana 40, del 28 de setembre al 4 d’octubre del 2026, la taxa d’incidència era de 105,55 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que ha anat augmentant progressivament fins a arribar als valors actuals de 145,97. El grup d’edat més afectat és el dels infants d’entre 0 i 4 anys.
Pel que fa a la grip, la incidència encara es manté en nivells baixos, amb una taxa de 16,54 casos per cada 100.000 habitants
Pel que fa a la grip, la incidència encara es manté en nivells baixos. Durant la setmana del 2 al 8 de novembre, la taxa s’ha situat en 16,54 casos per cada 100.000 habitants, per sota del llindar epidèmic establert per a aquesta temporada, el qual és de 22,85 casos, segons apunten des de Salut. Tot i que s’observa un increment respecte de les setmanes anteriors, les dades encara no indiquen que s’hagi entrat en fase epidèmica.
La vigilància dels virus respiratoris circulants també permet identificar quins patògens estan darrere dels casos detectats. Entre el 2 i el 8 de novembre, el percentatge de mostres analitzades que han donat positiu ha estat del 6,52%. De les mostres positives, un 33,33% correspon a l’adenovirus, un altre 33,33% al virus respiratori sincicial (VRS) i el 33,33% restant al SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19. Per tant, els tres virus han tingut el mateix pes entre les mostres positives identificades durant aquesta setmana, informa l’ANA.