Els adjudicataris per als pisos de lloguer assequible de l’edifici Pellicer podran entrar al mes de maig

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha anunciat aquest dilluns que els adjudicataris dels 23 pisos de lloguer a preu assequible de l’edifici Pellicer, amb vistes a l’església de Sant Joan de Caselles de Canillo, podran entrar-hi a viure a partir del mes de maig. Durant la presentació de l’immoble als mitjans, Marsol ha posat en relleu que aquest edifici és el tercer que s’incorpora al parc públic d’habitatge de lloguer assequible, després dels blocs Verge de Canòlich, a Sant Julià de Lòria, i l’antic hotel Àrtic, a Andorra la Vella.

L’edifici compta amb 23 habitatges reformats recentment, dels quals 16 són de dues habitacions i sis d’una. A més, inclou un pis adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Segons la ministra, els criteris per accedir a aquests pisos són els mateixos que regeixen la resta del parc públic d’habitatge, tot i que s’ha adaptat el reglament per afavorir l’accés a joves i famílies monoparentals. A més. ha posat en valor que l’augment de dades disponibles permet analitzar millor els perfils de les persones excloses d’aquests ajuts i adaptar la normativa segons les necessitats detectades.

L’edifici Pellicer, a la zona nord de Canillo. | SFGA

En el procés d’adjudicació, l’Institut Nacional de l’Habitatge valora la puntuació i les necessitats de cada sol·licitant. La ministra ha explicat que, en el cas d’habitatges de tres habitacions —que no formen part de l’edifici de Sant Joan de Caselles—, es dona prioritat a les famílies, avançant que aquest dimecres es publicarà al BOPA l’inici del procediment per adjudicar aquests 23 habitatges, de manera que els interessats, prèviament inscrits al registre d’habitatge, només hauran d’abonar un màxim del 30% dels seus ingressos en concepte de lloguer.

Actualment, el registre d’habitatge compta amb prop d’un centenar d’inscrits, la majoria dels quals són persones amb més de cinc anys de residència al país, amb ingressos lleugerament superiors al salari mínim i que destinen més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer. També s’ha detectat que un volum significatiu de sol·licitants són famílies monoparentals i joves.

Davant aquesta realitat, Marsol ha recordat que el reglament d’accés es modificarà en les pròximes setmanes per facilitar l’entrada a persones grans amb pensions baixes. En aquest sentit, ha recordat que moltes dones vídues tenen pensions baixes i ha assenyalat que hi ha persones que no poden acollir-se a l’actual normativa.

Marsol, Alberch i Puy, avui a l’habitatge per a persones amb mobilitat reduïda. | El Periòdic

Pel que fa a altres promocions d’habitatge assequible, la ministra ha informat que els adjudicataris dels pisos de l’edifici Tobira d’Andorra la Vella es donaran a conèixer a finals de febrer. S’han rebut 43 sol·licituds per als 27 pisos disponibles, dels quals 16 ja han estat adjudicats segons la puntuació dels demandants. Per a la resta, s’haurà de dur a terme un doble sorteig davant notari: un primer per determinar la distribució dels habitatges ja assignats i un segon per resoldre els empats entre sol·licitants amb la mateixa puntuació.

Cal destacar que, amb la incorporació de l’edifici Pellicer, el parc públic d’habitatge ja compta amb una cinquantena de pisos de lloguer a preu assequible. Tanmateix, aquest nombre augmentarà considerablement en els pròxims mesos, ja que es preveu que abans de l’estiu s’incorporin els habitatges situats al carrer Roureda de Sansa (14 pisos), a Andorra la Vella, i els de l’antic hotel Hermus (21 pisos), a Encamp, la qual cosa permetrà arribar a prop d’un centenar d’habitatges disponibles.

A partir de l’estiu, s’iniciaran els treballs per als projectes d’Arinsal, Font de Ferro i Ordino, ja que, segons Marsol, l’objectiu del Govern és assolir els 500 habitatges de parc públic entre els anys 2027 i 2028. A més, ha avançat que, a principis del 2026, es preveu la finalització de l’edifici de Borda Nova, un projecte que contribuirà a reforçar aquesta oferta.

Finalment, la ministra ha volgut posar en valor la rapidesa amb què s’està avançant en aquesta matèria. “Ja no parlem de futur, sinó d’una realitat que ja està sobre la taula”, ha afirmat, destacant l’esforç fet per aconseguir que els edificis estiguin disponibles abans del previst. En aquest sentit, ha assegurat que “l’objectiu del Govern és mantenir aquest ritme de treball per donar resposta a les necessitats d’habitatge de la ciutadania, especialment d’aquells que es troben en situació d’emergència residencial”.