El Trenet, les experiències immersives i el Bosc Encantat es consoliden com els atractius del Poblet de Nadal d’enguany

La capital es prepara per celebrar un dels esdeveniments més desitjats del calendari andorrà: el Poblet de Nadal. L’onzena edició donarà el tret de sortida el 27 de novembre amb l’emblemàtica encesa de llums simultània a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, seguida de l’espectacle inaugural a càrrec de la companyia Picto Facto i el castell de focs artificials al vespre, i s’allargarà fins al 5 de gener amb la clàssica Cavalcada de Reis.
Sota el lema ‘Un viatge per compartir’, l’eix temàtic d’enguany és la ciutadania del país, amb una tradició fortament vinculada a l’activitat turística i el teixit comercial. El cònsol major, Sergi González, ha destacat la metàfora del Trenet que permet «endinsar-nos dins d’aquest viatge simbòlic a través de la vida en què el més important no són les experiències, sinó amb qui les compartim«.
El cònsol ha valorat l’exìt del Trenet en la darrera edició, amb 10.000 usuaris en total. Enguany, realitzarà un recorregut de tres parades connectant els punts neuràlgics de la parròquia, amb sortida a la plaça de la Rotonda, on també es podran adquirir els tiquets per 3 euros, coninuarà per la plaça Guillemó i finalitzarà a la plaça Príncep Benlloch. El gran gruix d’activitats es concentrarà en aquests tres espais, a més d’incorporar la plaça de Bombers, on es duran a terme el Tió de Nadal, la rebuda al Pare Noel i la Cursa del Petit Santa Claus, entre d’altres actes.
Altrament, González ha posat de manifest la necessitat d’intercanviar les ubicacions de la pista de patinatge, l’oficina màgica de Correus i el carrusel (de la plaça del Poble a Guillemó i viceversa) per la gran afluència de públic que visita el mercadet, així com ampliar l’espai disponible de les casetes i l’escenari on es faran les 73 exhibicions itinerants. En aquest sentit, ha afirmat que es mantenen les 50 casetes i els 89 paradistes del Nadal passat, oferint artesania i productes alimentaris en diverses ‘foodtrucks’. A més, el cònsol ha confirmat que el pressupost destinat de 55.000 euros no ha variat respecte la desena edició, defensant l’esforç dels tècnics comunals en l’organització, ja que «amb els mateixos recursos, s’han desenvolupat més activitats».
Infants i padrins com a protagonistes
La cònsol menor, Olalla Losada, ha destacat la rellevància del paper dels infants i la inclusió de la gent gran, concretament en l’encesa de il·luminació nadalenca el dia 27 amb l’objectiu de simbolitzar el viatge intergeneracional de la vida. «D’entre els candidats que s’hi vulguin presentar, poden enviar els seus vídeos fins al 22 de novembre i triarem dos nens i dues persones grans perquè hi participin», ha declarat. Losada també ha anunciat el Bosc Encantat com la gran novetat, arran de les demandes dels infants en tenir una zona de joc coberta i protegida del fred. Aquest parc d’aventura interior se situarà dins de l’Espai Polivalent.
En la mateixa línia, González ha ressaltat les experiències immersives com un altre dels grans reclams pel públic familiar, basant-se en el volum de visitants de l’anterior edició, en què es van assolir les 5.000 visites. Aquest any, es tracta d’una proposta lúdica que mostra l’interior del cos humà, fomentant de nou l’idea de «compartir el viatge». D’altra banda, s’hi instal·laran quatre punts selfie a l’Espai la Vinyeta que representen la vida a través del record i el fil conductor de compartir entre generacions. D’acord amb la cònsol menor, el recorregut vital comença en el bressol d’un nadó i acaba en la vellesa.