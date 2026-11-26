El transport públic del Principat ha tancat els primers 10 mesos de l’any amb 6.720.039 validacions, un 1,2% més respecte al mateix període del 2025, quan se’n van registrar 6.638.265. Així ho indiquen les dades publicades pel Departament d’Estadística, les quals situen en 688.003 les validacions efectuades durant el mes d’octubre, un 1,7% més en termes interanuals.
Per companyies, Nadal ha acumulat 1.955.788 validacions entre el gener i l’octubre, fet que representa un increment del 3,5% respecte a l’any anterior, mentre que Coopalsa n’ha registrat 4.764.251, un 0,3% més. Pel que fa a l’octubre, aproximadament una de cada tres validacions ha correspost a Nadal, mentre que les dues terceres parts restants han estat gestionades per Coopalsa.
L’Executiu ha destinat 726.159 euros a subvencionar els desplaçaments durant l’octubre, 59.466 euros més que al setembre i 20.827 euros més que durant el mateix mes de l’any passat
Quant a les subvencions del Govern, durant l’octubre s’han comptabilitzat 638.524 trajectes subvencionats, els quals representen el 92,8% del conjunt de desplaçaments efectuats a les línies d’autobús, 1,1 punts percentuals més que durant el mateix mes del 2025. En l’acumulat dels primers deu mesos de l’any, el pes dels viatges subvencionats s’ha situat en el 85,8%, davant del 84,5% registrat durant el mateix període de l’exercici anterior.
L’Executiu també ha destinat 726.159 euros a subvencionar els desplaçaments durant l’octubre, 59.466 euros més que al setembre i 20.827 euros més que durant el mateix mes de l’any passat, fet que representa un increment interanual del 3%. Així, la despesa acumulada del Govern en subvencions al transport públic entre el gener i l’octubre ascendeix a 6.560.703 euros, un 2,8% més respecte als 6.382.515 euros del mateix període del 2025.
Finalment, a 31 d’octubre, el servei de transport públic disposava d’un total d’11 línies, vuit de regulars i tres de nocturnes. Durant els dies laborables s’ha registrat una mitjana de 775 expedicions diàries, un 0,9% menys, mentre que els dissabtes la xifra s’ha situat en 473, un 0,6% més, i els diumenges i festius, en 435, un 0,5% més.strat una mitjana de 775 expedicions diàries un 0,9% menys, mentre que els dissabtes la xifra s’ha situat en 473 un 0,6% més i els diumenges i festius, en 435 un 0,5% més.