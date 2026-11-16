El tennis taula adaptat d’El Cedre arriba a 31 usuaris al mes i es vol estendre a altres centres sociosanitaris del país

El projecte ‘Passa la Bola’, una iniciativa de tennis taula adaptat adreçada a persones grans i amb malalties neurodegeneratives del centre sociosanitari El Cedre, ha completat el seu primer any amb una participació mitjana de 31 usuaris mensuals i la voluntat d’estendre’s a altres centres del país. La prova pilot, iniciada l’octubre de l’any passat, ha arribat a registrar fins a 69 participants en un mes, amb una edat mitjana de 79 anys i una persona de 95 anys com a usuària de més edat. Les dades s’han donat a conèixer aquest dilluns durant la presentació del projecte, en un acte que ha comptat amb la participació de la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, i del de Joventut i Esports, Alain Cabanes.
La iniciativa ofereix dues sessions setmanals de tennis taula adaptat, amb activitats dirigides a estimular les capacitats físiques, cognitives, socials i emocionals dels residents. Concretament, es treballen aspectes com la coordinació, l’equilibri, l’atenció, la memòria, les relacions personals i l’autoestima. Cal esmentar que el projecte també ha incorporat persones amb un grau elevat de dependència, entre les quals sis participants amb dependència greu, i usuaris amb malalties neurodegeneratives com l’alzheimer. Així, el professional de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport d’El Cedre, Ariel Jamui, ha destacat que l’objectiu va més enllà de l’exercici físic recordant que la voluntat és «generar expectatives positives i fomentar estímuls entre els residents», a la vegada remarcant les oportunitats de socialització que ofereix l’activitat.
Un dels aspectes més rellevants és que al juliol d’enguany s’ha posat en marxa una segona fase centrada en l’estudi dels possibles beneficis d’aquest esport en persones amb malalties neurodegeneratives. Aquesta recerca fa un seguiment de tres usuaris amb patologies moderades per observar-ne l’evolució mitjançant diferents proves. En aquest sentit, segons ha comentat la coordinadora del Servei d’Atenció Domiciliària, Isabel Capel, la resposta ha estat especialment positiva en l’àmbit de la socialització, mentre que els resultats motors presenten més fluctuacions. De moment, l’equip ha observat millores en la comunicació i les relacions socials dels tres participants, tot i que l’estudi encara es troba en desenvolupament.
En la línia, Capel ha remarcat que l’activitat aconsegueix estimular fins i tot persones que habitualment tenen dificultats per respondre a determinades indicacions: «Quan posem una persona davant la taula, es connecta en venir a jugar i està responent bé». Per la seva banda, el president de la Federació Andorrana de Tennis Taula (FATT), Cristian Asensio, ha valorat el caràcter transversal del projecte i ha assenyalat que, després d’un any de funcionament, se’n comencen a veure els primers resultats. Amb tot, ha remarcat que caldrà continuar investigant per determinar amb més precisió els efectes de la pràctica esportiva sobre els usuaris.
La voluntat de la federació és donar continuïtat a ‘Passa la Bola’ i ampliar-lo progressivament a altres equipaments sociosanitaris, com Salita, Clara Rabassa i Sant Vicenç d’Enclar. Asensio també ha plantejat la possibilitat d’integrar aquesta iniciativa dins la planificació nacional d’Afers Socials, amb l’objectiu que el tennis taula adaptat es consolidi com una activitat habitual per afavorir el benestar de les persones grans i de les persones amb malalties neurodegeneratives.