El subministrament del fàrmac contra el TDAH es restableix després de mesos d’escassetat i problemes d’abastiment

El subministrament d’Elvanse, un dels medicaments utilitzats per tractar el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), s’ha restablert durant l’octubre després de diversos mesos de problemes d’abastiment al Principat. Així ho ha confirmat la ministra de Salut, Helena Mas, en una resposta escrita a les preguntes formulades per la consellera general d’Andorra Endavant, Noemí Amador. Tot i la recuperació de la disponibilitat del fàrmac, l’Executiu continua analitzant alternatives per diversificar-ne la importació i evitar que futures limitacions de subministrament tornin a afectar els pacients que necessiten aquest tractament.
Mas ha reconegut que els problemes de disponibilitat de la lisdexamfetamina, principi actiu d’Elvanse, formen part d’una situació «que afecta diversos mercats europeus des de fa temps». En el cas d’Andorra, les dificultats s’han agreujat durant aquest any arran de les limitacions comunicades per Takeda Farmacéutica España, el laboratori que comercialitza l’únic medicament amb aquest principi actiu disponible al mercat espanyol. Segons ha explicat la ministra, aquestes restriccions han impedit atendre amb normalitat les comandes procedents del Principat i han contribuït a prolongar els problemes d’abastiment.
Les dificultats s’han agreujat durant aquest any arran de les limitacions comunicades per Takeda Farmacéutica España, el laboratori que comercialitza l’únic medicament amb aquest principi actiu disponible al mercat espanyol
La situació també està vinculada a les dificultats de subministrament del metilfenidat registrades durant els anys 2024 i 2025, especialment en les formulacions d’alliberació prolongada. Aquest medicament constitueix el tractament de primera línia per al TDAH, mentre que la lisdexamfetamina és una «alternativa terapèutica de segona elecció», especialment indicada quan el primer fàrmac no ofereix una resposta clínica adequada. Les mancances de metilfenidat han provocat que en determinats casos es recorregués a la lisdexamfetamina, fet que ha incrementat la demanda d’Elvanse en un moment en què el laboratori ja comunicava limitacions de disponibilitat.
Davant d’aquest escenari, el Ministeri de Salut ha mantingut contactes freqüents amb la farmacèutica espanyola per conèixer les previsions d’abastiment, supervisar les comandes i trobar possibles solucions. En la resposta parlamentària, Mas ha assenyalat que el laboratori «ha manifestat el compromís de facilitar el subministrament a Andorra en la mesura de les seves possibilitats». Aquest seguiment s’ha dut a terme en paral·lel a l’anàlisi de les dificultats administratives i logístiques que condicionen l’arribada del medicament al país, especialment pel que fa als controls aplicables a les substàncies psicotròpiques.
Una de les possibilitats és recórrer al mercat francès, on el medicament Xurta està disponible en totes les seves presentacions, però aquestes formulacions no disposen de finançament públic a França i tenen un preu superior
Val a dir que la importació de lisdexamfetamina està sotmesa a requisits específics que s’han endurit a Espanya des del 22 d’abril, quan la substància es va incorporar a la llista II de substàncies psicotròpiques. Des d’aleshores, per adquirir el medicament al mercat espanyol cal disposar d’una autorització del Ministeri de Salut andorrà i d’un permís d’exportació de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Aquests tràmits, juntament amb els controls duaners corresponents, poden allargar considerablement el temps transcorregut entre la formalització de les comandes i la recepció del producte al Principat.
A aquestes limitacions s’hi afegeix que la importació i distribució de medicaments estupefaents i psicòtrops a Andorra es concentra en un únic operador, Farmaco, SA, el qual desenvolupa aquesta funció mitjançant una adjudicació per concurs. Pel que fa a les alternatives comercials, la ministra ha precisat que, malgrat l’existència d’altres medicaments autoritzats amb lisdexamfetamina, aquests no es comercialitzen al mercat espanyol. Aquesta circumstància restringeix les possibilitats d’obtenir el principi actiu a través dels canals habituals i reforça la dependència del laboratori que actualment abasteix el mercat de referència.
Malgrat el restabliment del subministrament, Salut continua estudiant vies alternatives d’importació per reduir la dependència d’un únic fabricant i garantir una disponibilitat més estable del tractament. Una de les possibilitats analitzades és recórrer al mercat francès, on el medicament Xurta està disponible en totes les seves presentacions des de l’abril. Tanmateix, aquestes formulacions no disposen de finançament públic a França i tenen un preu superior al de les comercialitzades a Espanya. Per aquest motiu, Mas ha remarcat que qualsevol alternativa ha de valorar «les autoritzacions d’importació, la disponibilitat, la continuïtat del subministrament, el cost i la distribució» abans de determinar-ne la viabilitat.