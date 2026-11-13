El sindicat estudia marxes lentes i ocupacions d’edificis institucionals si Govern no respon a les seves demandes

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) i la Unió Sindical d’Andorra (USdA) han impulsat la creació del Comitè de Mobilització Popular, un nou espai de coordinació que dona a Govern fins al 20 de novembre per respondre a les seves reivindicacions en matèria d’habitatge. En cas que la resposta de l’Executiu no sigui satisfactòria, el col·lectiu ha anunciat que iniciarà els tràmits de negociació amb el Ministeri de l’Interior per organitzar un tall de frontera. La decisió s’ha pres durant la primera assemblea del comitè, celebrada aquest dijous, amb la voluntat d’articular noves mobilitzacions i ampliar les demandes a les condicions sociolaborals.
«Si no arriben a un acord amb les nostres demandes, sí que tallarem la frontera», ha assegurat la portaveu sindical Rebeca Bonache, en declaracions a RTVA, insistint que la resposta de Govern serà determinant per decidir les pròximes actuacions, tot i que ha matisat que l’objectiu immediat no és que totes les reivindicacions es resolguin abans del dia 20, sinó aconseguir compromisos concrets i obrir una negociació efectiva. «La idea principal és que es comprometin i es tingui un treball conjunt per aconseguir arribar a fer totes aquestes demandes possibles», ha explicat.
Tanmateix, Bonache també ha confirmat que el moviment estudia altres formes de protesta, entre les quals hi ha marxes lentes de vehicles, ocupacions d’edificis institucionals i una nova gran mobilització ciutadana. «N’hi ha moltes coses sobre la taula», ha afirmat, abans d’explicar que la decisió dependrà de la resposta institucional i de la possibilitat d’assolir un acord signat de treball conjunt per negociar modificacions legislatives. Així i tot, la representant ha reconegut que un tall fronterer podria generar inconvenients, especialment per l’impacte sobre el turisme, però ha defensat que el moviment no pot renunciar a continuar pressionant.
D’aquesta manera, la trobada ha reunit representants del SHA, l’USdA, el Fòrum de la Joventut i altres organitzacions i entitats, així com membres del Sindicat d’Habitatge de l’Alt Urgell. També hi han participat treballadors a títol individual i professionals dels àmbits jurídic i econòmic, amb l’objectiu de construir un espai de mobilització que agrupi diferents sectors de la societat. Els impulsors consideren necessari reforçar la coordinació entre les organitzacions per afrontar una problemàtica que, segons defensen, no pot continuar ajornant-se.
En aquest sentit, el comitè té previst presentar aquest divendres a la titular d’Habitatge, Conxita Marsol, un document amb una proposta d’acords perquè siguin acceptats per Govern i els grups parlamentaris. Les organitzacions han establert el 20 de novembre com a data límit per obtenir una resposta institucional i han advertit que, si aquesta no satisfà les seves demandes, començaran a preparar les gestions necessàries per dur a terme el tall fronterer. D’aquesta manera, la possibilitat d’una nova mobilització queda condicionada al resultat de les negociacions que es desenvolupin durant els pròxims dies.
Paral·lelament, el Comitè de Mobilització Popular ha acordat reunir-se cada dijous a les 20.00 hores a la Llacuna, amb la finalitat de coordinar les accions i fer el seguiment del procés de negociació. Aquestes trobades també serviran per analitzar les implicacions socials, laborals, jurídiques i econòmiques de les possibles mesures de pressió. La voluntat és consolidar una estructura estable de participació que permeti organitzar les mobilitzacions i incorporar les aportacions dels diferents col·lectius implicats.
Els promotors han recordat que aquesta iniciativa dona continuïtat a tres anys de treball conjunt, mobilitzacions i participació ciutadana, durant els quals consideren que s’han aconseguit avenços en matèria d’habitatge i s’han obert canals de diàleg amb les institucions. Tanmateix, sostenen que ara és necessari que aquests progressos es tradueixin en actuacions concretes. En aquesta línia, han insistit en la necessitat de garantir el compliment de la legislació vigent i corregir les deficiències normatives que, al seu entendre, han contribuït a generar o agreujar situacions de vulnerabilitat.