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Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Mobilitzacions

El Sindicat d’Habitatge nega que busqui alternatives al tall de frontera per la Puríssima i manté la pressió a Govern

L'entitat insisteix que la mobilització continua sobre la taula si no s'assoleixen compromisos i garanties suficients en matèria d'habitatge

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) manté sobre la taula el tall de frontera anunciat per al pont de la Puríssima, una mesura que podria tirar endavant si les negociacions amb les institucions no es tradueixen en compromisos i garanties suficients en matèria d’habitatge. En un comunicat emès aquest diumenge, l’organització ha reiterat la seva voluntat d’arribar a un acord amb Govern, tot i advertir que no descarta incrementar la pressió si no s’atenen les seves demandes.

En aquest sentit, l’SHA ha recordat que ja ha traslladat a l’Executiu i als grups parlamentaris una proposta d’acords amb mesures, compromisos i terminis concrets, amb la voluntat d’aconseguir garanties efectives per als residents. Tot i reiterar la seva disposició a arribar a un acord, l’entitat ha advertit que, si no obté una resposta satisfactòria, manté la possibilitat d’incrementar la pressió i executar el tall de frontera previst per al desembre.

D’altra banda, el sindicat també s’ha referit a les declaracions de la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, qui ha expressat el seu rebuig a plantejaments que considera amenaces. Davant d’aquesta posició, l’organització ha replicat que milers de persones viuen sota l’amenaça de perdre casa seva, afrontar increments de lloguer inassumibles o haver d’abandonar el país. Per aquest motiu, ha defensat la necessitat de mantenir la pressió sobre les institucions mentre no es concretin solucions.

El sindicat estudia marxes lentes i ocupacions d’edificis institucionals si Govern no respon a les seves demandes

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