El Sindicat d’Habitatge manté la intenció de convocar un tall des del divendres 4 de desembre a les 18.00 hores fins al dissabte 5 a la mateixa hora, en funció de la resposta que rebi del Govern en la reunió prevista per al pròxim dilluns. Així ho han anunciat aquest divendres en roda de premsa, en què han qualificat d’insuficients les respostes de l’Executiu a les seves demandes en matèria d’habitatge: «Volem acords, no promeses», han declarat, fixant el pròxim dijous 3 de desembre com a data límit per arribar a un acord. La decisió definitiva es prendrà el dimarts 1 de desembre, en el marc de l’assemblea del Comitè de Mobilització Popular, convocada a les 20.00 hores al Centre Cultural Lauredià.
En cas que els assistents considerin insuficients els compromisos assolits, l’Executiu tindrà fins al 3 de desembre per assumir i signar les demandes que determini l’assemblea. «Si no hi ha acords satisfactoris, anirem al tall», han advertit. D’altra banda, el Sindicat es tornarà a reunir dilluns al matí amb Interior per presentar alternatives que permetin una afectació intermitent de la circulació. La proposta inicial preveia una primera hora de tall ininterromput, seguida de períodes d’una hora d’interrupció del trànsit i 15 minuts de lliure circulació, tot garantint el pas dels vehicles d’emergència. Tanmateix, han remarcat que «l’objectiu no és el tall, l’objectiu és assolir acords».
Així mateix, s’han mostrat sorpresos davant la negativa a permetre qualsevol afectació al trànsit durant la mobilització prevista per als dies 4 i 5 de desembre, després d’haver manifestat la seva predisposició a acordar talls intermitents amb la direcció de la Policia. També han expressat la seva preocupació perquè «hi hagi ingerències polítiques en un procediment que, tal com diu la llei, ha de ser objectiu». Pel que fa a les negociacions, el sindicat ha lamentat que Govern no accepti ampliar la protecció dels contractes de lloguer del 2022 al 2025 ni impulsar una reforma integral de la Llei d’arrendaments de finques urbanes.
Tanmateix, ha valorat positivament el compromís d’eliminar l’autorització de la propietat en els tràmits d’immigració, així com la predisposició a treballar en un índex de preus de referència, si bé aquest seria voluntari i orientatiu. «Les mesures voluntàries i els protocols no poden substituir les reformes necessàries per garantir un habitatge digne, assequible i estable», han insistit. Altrament, el Comitè ha carregat contra l’Executiu per considerar que defensa els interessos de la patronal immobiliària.
A més, han anunciat que ja s’ha iniciat una ronda d’avisos als mitjans de comunicació espanyols i francesos, així com a les principals agències de viatges i empreses de transport que operen al Principat, amb la voluntat d’informar sobre la mobilització prevista i les possibles afectacions que se’n derivin, facilitant així l’adopció de les mesures preventives pertinents. Doncs, des del sindicat han assegurat que «no volem arribar a una situació de confrontació» i, tot i apostar per preservar la convivència, han advertit que la pau social només es pot garantir mitjançant acords acceptats per totes les parts.