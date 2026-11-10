El Sindicat d’Habitatge manté el pols amb l’Executiu i fixa el 3 de desembre com a límit per evitar el tall fronterer

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) ha fixat el 3 de desembre com a data límit perquè Govern i els grups parlamentaris signin un acord sobre les seves reivindicacions, sota l’advertiment que, en cas contrari, durà a terme una mobilització que afectarà la circulació de vehicles per una de les dues fronteres durant el pont de la Puríssima. Així ho recull el document que l’entitat ha preparat per a la reunió d’aquest dimarts amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. Val a dir que el col·lectiu ha concretat que l’altra frontera es mantindria oberta per permetre el pas de vehicles i mercaderies: «Això dificultarà, però no impedirà, l’entrada i la sortida del país de persones i mercaderies», precisa el document.
El calendari de negociació contempla una primera data el 13 de novembre, quan el sindicat presentarà una proposta d’acord desenvolupada amb les mesures reclamades, les vies jurídiques per aplicar-les i els terminis corresponents. Posteriorment, exigeix una resposta de Govern i dels grups parlamentaris abans del dia 20, moment a partir del qual començarà a preparar la protesta si no obté una resposta satisfactòria. Tot i això, mantindrà oberta la negociació fins al 3 de desembre. Si aleshores no hi ha cap acord signat ni s’han aplicat les reformes exigides per a aquella data, durà a terme la mobilització fronterera. En canvi, si s’assoleix un acord satisfactori, mantindrà una protesta que no afecti la circulació.
Entre les vuit reivindicacions plantejades, una de les principals és modificar per la via d’extrema urgència i necessitat la legislació perquè els contractes de lloguer signats entre el 2022 i el 2024 disposin de les mateixes garanties que els formalitzats entre el 2019 i el 2021. L’entitat reclama que aquesta reforma s’aprovi abans del 3 de desembre i que Govern estableixi mecanismes per controlar el compliment de les pròrrogues i els límits dels increments. També exigeix garantir que cap persona hagi d’abandonar el seu habitatge sense disposar d’una alternativa digna, assequible i estable dins del país. En aquest sentit, defensa que «una pensió, un hotel o una estada temporal no compleixen aquesta garantia» i proposa ampliar els mecanismes de coordinació entre Habitatge, l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) i Afers Socials.
«A les portes del 2027, ens trobem en una situació límit: no podem esperar mesos mentre hi ha persones que perden casa seva o es veuen obligades a marxar del país» – Sindicat de l’Habitatge
Una altra de les exigències és que Govern aprovi abans del 3 de desembre un decret per crear un índex de preus de referència dels lloguers, amb l’objectiu que, progressivament, pugui esdevenir obligatori. Paral·lelament, el sindicat planteja una reforma de la Llei d’arrendaments de finques urbanes per reforçar l’estabilitat dels llogaters i evitar pràctiques abusives, com l’anomenada ‘trampa del fill’. Entre les demandes també figuren l’eliminació de les traves burocràtiques per accedir al parc públic, la retirada del consentiment del propietari en determinats tràmits d’immigració i l’establiment de controls sobre l’ocupació màxima dels habitatges per combatre els pisos pastera.
Finalment, l’SHA reclama la creació d’un registre de la propietat públic i accessible, un cens complet dels habitatges i un estudi sobre la concentració de la propietat immobiliària. L’entitat apel·la especialment a Demòcrates i Ciutadans Compromesos, com a grups que sostenen la majoria parlamentària, perquè assumeixin compromisos concrets. «A les portes del 2027, ens trobem en una situació límit: no podem esperar mesos mentre hi ha persones que perden casa seva o es veuen obligades a marxar del país, i mentre el jovent no es pot emancipar», adverteix el document, amb el qual el sindicat pretén obrir una negociació que eviti arribar al bloqueig fronterer.