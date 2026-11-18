El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) es reunirà dimarts vinent, 24 de novembre, amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, per conèixer la disposició de Govern a acceptar les propostes presentades pel col·lectiu el passat dia 13. La trobada s’emmarca en el procés de negociació impulsat pel sindicat, el qual busca obtenir compromisos concrets per donar resposta a la problemàtica de l’habitatge. En aquest sentit, l’organització ha manifestat que afronta aquesta etapa amb optimisme i confia que les converses permetin arribar a acords.
Paral·lelament, l’SHA continua la ronda de reunions amb els grups parlamentaris, amb l’objectiu que les seves reivindicacions es tradueixin en mesures aplicables, garanties jurídiques i compromisos verificables. Després de mantenir aquest dimarts una trobada amb Concòrdia, el sindicat té previst reunir-se avui amb el Partit Socialdemòcrata (PS). Els contactes continuaran dilluns amb Demòcrates (DA) i Ciutadans Compromesos (CC), mentre que dimecres serà el torn d’Andorra Endavant.
L’SHA vol que les negociacions es tradueixin en mesures aplicables, garanties jurídiques i compromisos verificables per afrontar la problemàtica de l’habitatge
D’altra banda, el Sindicat d’Habitatge ha celebrat la segona assemblea del Comitè de Mobilització Popular, marcada per un augment de la participació ciutadana i una major implicació de persones procedents de diferents sectors de la societat. La trobada, celebrada ahir a la nit, ha servit per avançar en l’organització dels grups de treball, la distribució de responsabilitats i la coordinació dels participants. Així mateix, s’hi ha analitzat el calendari de negociacions amb l’Executiu i les possibles actuacions ciutadanes que es podrien impulsar segons l’evolució de les converses.
En aquesta línia, l’SHA ha remarcat que el Comitè de Mobilització Popular no pretén substituir el diàleg institucional, sinó complementar-lo amb una estructura de participació i coordinació ciutadana. Per aquest motiu, el col·lectiu continuarà treballant en l’organització dels diferents grups mentre espera conèixer els resultats de les reunions amb Govern i els representants parlamentaris. La voluntat és valorar conjuntament els passos següents en funció dels compromisos que s’assoleixin, mantenint com a prioritat aconseguir solucions duradores en matèria d’habitatge.