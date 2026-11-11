El sindicat considera «insuficient» la reunió amb l’Executiu i retreu les seves reserves a les reformes ‘exigides’

El Sindicat d’Habitatge (SHA) ha qualificat d’«insuficient» el resultat de la reunió mantinguda amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, tot i reconèixer alguns avenços en la negociació de les seves vuit reivindicacions. L’entitat considera que les mesures plantejades per l’Executiu no donen una resposta prou contundent a la crisi residencial i, per aquest motiu, manté sobre la taula la possibilitat de tallar una de les fronteres durant el pont de la Puríssima si no s’assoleix un acord abans del 3 de desembre. «No n’hi ha prou amb estudiar els problemes o anunciar mesures de futur. Calen decisions polítiques, reformes concretes, recursos suficients i terminis d’aplicació», ha remarcat el sindicat en un comunicat.
Un dels principals punts de desacord continua sent la protecció dels contractes de lloguer signats entre el 2022 i el 2024, els quals, segons denuncia l’organització, quedaran desprotegits a principis del 2027 amb el procés de desintervenció. En aquest sentit, l’SHA ha assegurat que Govern ha mostrat moltes reserves a modificar la legislació, malgrat que el col·lectiu defensa que seria jurídicament possible fer-ho per la via d’extrema urgència i necessitat. En canvi, sí que s’hauria produït un acostament de posicions pel que fa als habitatges d’emergència, ja que, segons el sindicat, l’Executiu s’ha compromès a ampliar el període màxim d’estada, actualment fixat en tres mesos.
Pel que fa a la resta de reivindicacions, el sindicat ha explicat que Govern s’ha compromès a facilitar un nou decret i la documentació metodològica disponible per avançar en la creació d’un índex de preus de referència dels lloguers. També hauria mostrat predisposició a revisar les traves burocràtiques per accedir al parc públic d’habitatges i els problemes de notificació que han provocat que alguns sol·licitants perdessin oportunitats d’accés. D’altra banda, l’Executiu ha comunicat la incorporació de dos treballadors al ministeri i dos més a l’Institut Nacional de l’Habitatge, uns reforços que l’SHA considera insuficients.
«No es poden continuar ajornant les solucions mentre les persones llogateres continuen exposades a pujades inassumibles, finalitzacions de contracte i expulsions» – Sindicat d’Habitatge d’Andorra
Les principals discrepàncies, doncs, es mantenen en qüestions com la reforma de la Llei d’arrendaments, l’eliminació del consentiment dels propietaris en determinats tràmits d’immigració i la creació d’un registre públic de la propietat, una mesura davant la qual Govern continua mostrant reserves. Davant d’aquest escenari, l’SHA i la Unió Sindical d’Andorra (USdA) han convocat per a aquest dijous una reunió del Comitè de Mobilització Popular, oberta a tota la ciutadania, amb l’objectiu de començar a preparar les possibles accions de protesta. En aquest sentit, el sindicat ha posat en marxa una enquesta a través de les seves xarxes socials per conèixer les preferències dels participants sobre les mesures de pressió que es podrien impulsar.
El calendari de negociació es manté, així, sense modificacions, amb el 13 de novembre com a primera data clau, quan el sindicat farà arribar a Govern i als grups parlamentaris una proposta d’acord detallada amb les mesures reclamades, les vies jurídiques per aplicar-les i els terminis corresponents. Posteriorment, l’entitat espera rebre una resposta abans del dia 20, mentre que el 3 de desembre continua sent la data límit per aconseguir un acord signat i haver aplicat les reformes exigides per a aquell moment. En cas contrari, el col·lectiu manté la intenció d’impulsar una mobilització que afecti la circulació fronterera durant el pont de la Puríssima.