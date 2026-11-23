El Comitè de Mobilització Popular, impulsat pel Sindicat d’Habitatge, ha acusat Govern d’intentar «generar por i incertesa» entre la ciutadania davant el tall de trànsit previst a la rotonda de la Juberrussa entre les 18.00 hores del 4 de desembre i les 18.00 hores del dia 5. Els convocants, els quals ja han comunicat formalment la mobilització al Ministeri d’Interior, han criticat que el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Interior, Ester Molné, hagin avançat que no permetran el tall sense conèixer prèviament les condicions de la protesta. En aquest sentit, insisteixen que la voluntat és negociar les afectacions i recorden que l’acció s’ha anunciat amb antelació perquè ciutadans i empreses puguin adaptar els seus desplaçaments.
En aquest sentit, els organitzadors defensen que existeixen precedents que demostren la possibilitat de pactar les condicions d’una mobilització amb afectació fronterera. En concret, recorden els talls impulsats per la pagesia el juny del 2024, quan es van interrompre durant 24 hores diversos passos del Pirineu, inclòs l’accés a Andorra. Segons exposen, el tall de l’N-145, al costat català, estava autoritzat i incorporava excepcions acordades, mentre que la Confederació Empresarial va preveure un impacte econòmic moderat gràcies a l’avís previ, el qual havia permès reorganitzar el transport. Per aquest motiu, consideren que Govern hauria d’estudiar les condicions de la convocatòria abans de descartar-la.
«Les amenaces ja no ens fan por. Aquella Andorra on s’obligava la gent a manifestar-se per la voravia, l’hem fet desaparèixer. El poble ha après a manifestar-se» – Sindicat de l’Habitatge
«Les amenaces ja no ens fan por. Aquella Andorra on s’obligava la gent a manifestar-se per la voravia, l’hem fet desaparèixer. El poble ha après a manifestar-se i ara li toca a Govern aprendre a garantir aquest dret», han afirmat els convocants, fent referència a les condicions que Interior va establir per al recorregut de la manifestació del 8 de desembre del 2023. Paral·lelament, el sindicat assegura haver rebut informacions segons les quals persones de l’entorn de Demòcrates haurien celebrat l’anunci del tall perquè consideraven que podria afeblir el moviment. Davant d’aquesta possibilitat, l’organització defensa que el suport al carrer i la implicació continuen creixent i adverteix Govern que «no diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat».
Així, els convocants sostenen que Govern coneix la capacitat de pressió que pot tenir la mobilització i que, per aquest motiu, intenta deslegitimar-la. Segons el Comitè, no existeix cap impediment jurídic ni polític per respondre a les demandes plantejades, sinó que consideren que únicament cal voluntat per arribar a acords. Així mateix, adverteixen que negar-se a negociar les condicions del tall o a avançar en les mesures d’habitatge suposaria menystenir dos drets que consideren fonamentals. En aquest sentit, insisteixen que un acostament de posicions permetria pactar unes condicions de protesta amb menys afectacions sobre la mobilitat i reiteren que només uns acords satisfactoris signats abans del 3 de desembre evitarien el tall.
Malgrat tot, el Comitè ha confirmat que la manifestació del dissabte 5 de desembre es mantindrà independentment del resultat de les negociacions amb l’Executiu. La marxa començarà a les 20.00 hores des de la rotonda de Govern i, en cas que s’assoleixin els acords reclamats i es descarti l’afectació fronterera, les activitats previstes durant la jornada de dissabte es traslladaran al Parc Central. Els organitzadors insisteixen que la prioritat continua sent aconseguir compromisos en matèria d’habitatge i reclamen al Govern que concentri els esforços en aquesta qüestió, ja que consideren que, si s’arriba a un acord, no caldrà gestionar el tall de trànsit.