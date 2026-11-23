Poques hores després d’haver conclòs la 13a edició del ‘Shop in Andorra Festival’, des d’El Periòdic s’han consultat alguns dels establiments situats als eixos comercials més populars del Principat per valorar quin ha estat l’impacte de l’esdeveniment en el volum de vendes al llarg del mes de novembre. En línies generals, els comerciants han afirmat que el ritme de vendes no ha variat de forma significativa respecte d’altres períodes de l’any, sigui en dies feiners o caps de setmana.
En canvi, sí que han confirmat que totes les previsions apunten a augmentar la facturació durant la campanya de Nadal, la qual arrencarà el divendres 27 de novembre amb el Black Friday i coincidint amb l’encesa de llums conjunta a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany que atrauen més públic de l’habitual. No obstant això, en funció del tipus de comerç, la tendència que es presenta correspon més al llançament d’un producte concret que no pas a un període determinat de l’any.
Aquest és el cas del sector tecnològic, en què l’arribada de ‘GTA VI’ al mercat a mitjans de novembre ha disparat les vendes en els comerços, com a J&M Electronics Store Andorra, ubicat a l’Illa Carlemany. Des de la botiga, han assegurat que l’estoc disponible s’havia esgotat en menys d’un dia i han hagut d’encarregar més comandes d’aquest videojoc tan desitjat pels fanàtics, ja que ha estat més de 10 anys en desenvolupament.
Llums i ombres del festival
Perfumeries Júlia ha estat una de les empreses que han col·laborat directament al ‘Shop In’ a través dels tallers de perfums d’autor, la qual cosa ha propiciat una afluència més elevada de públic en els seus establiments. En declaracions a aquest mitjà, han celebrat l’èxit de participació en l’activitat, sobretot durant les primeres setmanes, amb ple en totes les sessions.
«Molta gent ha vingut expressament per realitzar el taller, mentre que d’altres vianants se l’han trobat per casualitat», han destacat, assenyalant que el clima ha condicionat molt l’assistència, atès que els dies de pluja «moltes parades quedaven buides». A més, els descomptes en cosmètica han repercutit en les vendes, fent que els clients s’anticipin al Black Friday.
Algunes botigues han registrat repunts de vendes pel que fa a productes vinculats al consum nadalenc; per contra, en altres establiments externs a l’organització han considerat que la incidència ha estat mínima
D’altra banda, algunes botigues han registrat repunts de vendes pel que fa a productes vinculats al consum nadalenc. En aquesta línia, a Casa Bergé han notat algun increment en els panettones, així com en els bombons i ametlles garapinyades. «A mesura que s’acosten les dates, la clientela compra més aquests dolços típics, especialment durant els divendres i dissabtes», han declarat.
Per contra, en altres establiments externs a l’organització del ‘Shop In’ han considerat que la incidència ha estat mínima. Al sector hostaler, l’activitat s’ha mantingut estable en el consum de cerveses i broquetes, molt populars al Lizarran de l’avinguda Meritxell. Uns metres més amunt, la botiga de roba i calçat esportiu Viladomat tampoc ha percebut un volum superior, posant tots els esforços en la campanya de Nadal en què sí que aplicaran descomptes.