El Saló del Videojoc d’Andorra ha donat el tret de sortida a la seva 16a edició, marcada per les novetats d’enguany. Més enllà del tan esperat ‘GTA VI’, al qual es podrà jugar al llarg del cap de setmana, també destaquen l’estrena mundial d’un simulador de kàrting infantil i la presentació de nous projectes educatius. El director d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha destacat que «aquest any hem portat jocs que l’any passat no existien. Hem parlat del ‘GTA VI’, que és extraordinàriament casualitat que va sortir ahir i avui el tenim aquí», i ha atribuït l’ampliació de l’oferta a les col·laboracions amb Andorra Recerca + Innovació (AR+I), la Universitat d’Andorra i l’Automòbil Club d’Andorra.
Per la seva banda, AR+I ha presentat RISC 360, un joc desenvolupat conjuntament amb Protecció Civil i amb el suport del Ministeri d’Educació, que ensenya als alumnes com actuar davant de situacions d’emergència. «Aquest joc, que es diu RISC 360, se centra en el risc meteorològic, que són pluges intenses amb vents forts que el que fan és, al final, provocar una inundació dins de l’escola», ha explicat la coordinadora de l’Aula, Montse Brugulat. La proposta planteja quatre escenaris en què els participants han de prendre decisions d’autoprotecció i s’incorpora al curs de capacitació bàsica en protecció civil de quart de segona ensenyança.
D’altra banda, l’Automòbil Club d’Andorra ha presentat un simulador de kàrting infantil desenvolupat durant dos anys, que l’entitat ha qualificat de novetat mundial. La Universitat d’Andorra també ha participat en el certamen amb les activitats formatives de disseny i desenvolupament de videojocs, els quals enguany han reunit prop de 45 participants en tres cursos. Durant la inauguració s’han lliurat els Premis Andorra Telecom als millors projectes dels alumnes, amb reconeixements per a Samuel Abreu-Verdejo, Biel Tarakowski i Gael Díez.
Així mateix, Frikiing Days ha presentat tres tallers, entre els quals destaquen la creació d’un còmic de sis vinyetes i el disseny d’un joc de cartes. Pel que fa a l’assistència, Nadal ha explicat que, tot i que GTA VI és un reclam important, l’organització espera mantenir les xifres d’edicions anteriors, amb uns 150 jugadors simultanis i prop de 6.000 visitants al llarg del cap de setmana. «La nostra visió és que més o menys vindran aquestes 6.000 persones com els anys anteriors», ha assegurat el director d’Andorra Telecom.