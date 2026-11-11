El PS vol que l’avortament no sigui punible fins a les 14 setmanes i exigeix anar més enllà de la reforma penal

El grup parlamentari Socialdemòcrata vol anar més enllà de la despenalització de les dones que decideixen interrompre voluntàriament el seu embaràs i proposa que l’avortament no sigui punible durant les primeres 14 setmanes de gestació. Aquesta és una de les principals modificacions que ha plantejat la presidenta del grup, Susanna Vela, mitjançant tres esmenes al projecte de llei de modificació de l’article 117 del Codi Penal, amb les quals també reclama ampliar els supòsits permesos fins a les 22 setmanes en determinades circumstàncies. «No és el mateix deixar de castigar una dona que reconèixer-li el dret a decidir sobre el seu propi cos i el seu projecte de vida», ha defensat Vela, qui considera que la reforma plantejada per l’Executiu representa «un pas insuficient» per garantir els drets sexuals i reproductius de les dones.
I és que, segons han lamentat des del PS, la proposta de Govern continua abordant l’avortament des d’una perspectiva penal, sense reconèixer plenament la capacitat de les dones per decidir sobre el seu embaràs. En aquest sentit, Vela ha recordat que no és la primera vegada que els socialdemòcrates intenten modificar la legislació en aquesta matèria, ja que durant la tramitació d’una anterior reforma del Codi Penal van presentar propostes amb el mateix objectiu, les quals van ser rebutjades per la majoria parlamentària. Ara, amb la nova modificació de l’article 117, el grup insisteix que l’eliminació de la responsabilitat penal de les dones no pot ser l’únic canvi legislatiu, sinó que cal avançar cap al reconeixement efectiu del dret a decidir.
Concretament, una de les esmenes estableix que la interrupció voluntària de l’embaràs no sigui punible durant les primeres 14 setmanes, mentre que, entre aquesta data i la setmana 22, es planteja ampliar els supòsits en què es podria practicar sense responsabilitat penal. Aquests estarien vinculats a determinades circumstàncies relacionades amb la salut de la gestant, l’origen de l’embaràs o les condicions del fetus. Tanmateix, Vela també ha posat el focus en la situació de les persones que assisteixen les dones durant la interrupció de l’embaràs, ja que considera contradictori que aquestes puguin continuar exposades a penes de presó mentre s’elimina la responsabilitat penal de la dona. Una situació que, segons defensa, manté la criminalització de la pràctica i «dificulta garantir-ne un accés segur i efectiu».
Les esmenes també plantegen una modificació de l’exposició de motius del projecte de llei per situar la dignitat, l’autonomia i la llibertat de les dones al centre de la reforma. Des del grup parlamentari consideren que la legislació ha de reconèixer les dones com a subjectes de drets i no limitar-se a establir excepcions penals en determinades situacions de vulnerabilitat. En aquesta línia, Vela ha advertit que el model actual també perpetua les desigualtats econòmiques, ja que les dones amb més recursos poden desplaçar-se a l’estranger per interrompre l’embaràs, mentre que aquelles amb menys capacitat econòmica es troben en una situació de major desprotecció. La socialdemòcrata també ha recordat les recomanacions del Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona, el qual ha instat a avançar en la garantia dels drets sexuals i reproductius.
Un altre dels aspectes que el PS vol diferenciar és el reconeixement del dret a decidir de les polítiques de suport a la maternitat, les quals considera que han de disposar de recursos i mesures pròpies, sense plantejar-se com una contrapartida a la reforma de l’avortament. «La maternitat ha de ser una opció lliure, i les institucions han de respectar tant les dones que decideixen ser mares com les que decideixen no ser-ho», han defensat els socialdemòcrates, tot insistint que les mesures destinades a la criança i la conciliació han de desenvolupar-se independentment dels canvis legislatius en matèria de drets reproductius.
Finalment, Vela ha reiterat la voluntat del grup parlamentari de continuar insistint en aquesta qüestió malgrat el rebuig que ja van rebre les seves propostes anteriors. La presidenta socialdemòcrata considera que l’actual tramitació legislativa representa una nova oportunitat per introduir modificacions més àmplies i evitar que la reforma es limiti a eliminar les penes per a les dones. «Ja ho vam intentar fa uns mesos i la majoria parlamentària ens va dir que no. Però continuarem insistint perquè no n’hi ha prou amb deixar de castigar les dones: cal reconèixer el seu dret a decidir i garantir que el puguin exercir en condicions d’igualtat i dignitat», ha conclòs.