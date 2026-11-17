El Partit Socialdemòcrata (PS) ha reclamat transparència a Govern i a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) arran del ciberatac patit per la parapública, tot demanant prudència mentre no es conegui l’abast real de l’incident i les seves conseqüències. La formació ha expressat la seva preocupació per la situació, en un comunicat, i ha defensat que la ciutadania ha de rebre informació clara i rigorosa sobre les dades que s’han pogut veure compromeses i les mesures que s’estan adoptant per protegir les persones afectades.
En aquest sentit, el candidat socialdemòcrata a cap de l’Executiu, Gerard Alís, ha remarcat la necessitat d’evitar conclusions precipitades, però també ha insistit que les institucions han d’oferir totes les garanties necessàries per preservar la informació personal dels ciutadans. El PS ha avançat que seguirà de prop les explicacions de la CASS i de Govern, especialment pel que fa a les actuacions encaminades a prevenir nous incidents de seguretat.
Els socialdemòcrates no descarten reclamar explicacions addicionals i exigir responsabilitats quan es conegui l’abast real del ciberatac
Així mateix, la formació ha advertit que la prudència no implica renunciar a demanar explicacions ni a depurar possibles responsabilitats. En aquest sentit, ha assenyalat que, una vegada disposi de tota la informació i pugui valorar els fets amb rigor, no descarta reclamar aclariments addicionals i, si escau, exigir les responsabilitats que corresponguin. Doncs, el partit considera imprescindible conèixer amb detall què ha passat abans d’extreure conclusions.
Finalment, Alís ha subratllat que la protecció de les dades personals és essencial per mantenir la confiança de la ciutadania en les institucions. «La protecció de les dades personals i la confiança de la ciutadania en les institucions són qüestions de màxima importància. Creiem que ara cal prudència, transparència i responsabilitat, però també la determinació necessària per aclarir tot el que ha passat», ha manifestat. En darrer lloc, el PS ha assegurat que continuarà fent seguiment de l’evolució del cas i de les decisions que s’adoptin.