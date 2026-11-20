El grup parlamentari Socialdemòcrata ha presentat aquest divendres una moció al Consell General per exigir a Govern que suspengui l’aplicació de la Llei 11/2026 i impulsi urgentment una nova pròrroga dels contractes de lloguer d’habitatge habitual i permanent. La iniciativa arriba l’endemà que l’Executiu anunciés una modificació legislativa per aclarir l’aplicació automàtica de les pròrrogues, una mesura que els socialdemòcrates consideren insuficient davant la situació del mercat immobiliari. Així, segons defensa la formació, la manca d’oferta assequible i els preus actuals no permeten avançar en la retirada de les mesures de protecció dels arrendataris sense exposar moltes famílies al risc de perdre el seu habitatge.
En aquest sentit, la moció planteja que la nova pròrroga inclogui també els contractes formalitzats entre els anys 2022 i 2025, amb l’objectiu d’ampliar la protecció a aquells llogaters que, segons la formació, poden quedar en una situació de vulnerabilitat residencial. Així mateix, reclama que les actualitzacions de renda durant les pròrrogues quedin limitades exclusivament a l‘IPC i que no es puguin aplicar increments addicionals en formalitzar un nou contracte, en els termes que estableixi la llei. La proposta busca mantenir aquestes garanties fins que el país disposi d’alternatives habitacionals assequibles suficients, davant la preocupació per les no-renovacions de contractes que s’estan produint en diversos edificis.
«No podem permetre que les famílies hagin de marxar de casa seva perquè no poden assumir els preus del mercat» – GPS
Com s’ha esmentat, la iniciativa es presenta després del debat parlamentari d’ahir, en el qual la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, va anunciar que Govern tramitarà per la via d’extrema urgència una modificació de la llei per evitar interpretacions judicials contradictòries sobre les pròrrogues automàtiques. Aquesta reforma pretén reforçar la seguretat jurídica dels arrendataris, però no suposa suspendre el procés de descongelació progressiva previst entre el 2027 i el 2030, tal com reclama ara el PS. D’aquesta manera, els socialdemòcrates van més enllà de l’aclariment normatiu anunciat per l’Executiu i plantegen mantenir les mesures de protecció fins que les condicions del mercat permetin garantir una alternativa residencial a les famílies afectades.
El grup parlamentari també ha recuperat els casos exposats ahir pel conseller Pere Baró per exemplificar les conseqüències que, segons denuncia, ja està tenint la incertesa sobre la continuïtat dels contractes. Entre aquests, figura el d’un home de 64 anys, resident al país des de fa més de 35 anys i a pocs mesos de jubilar-se, qui ha rebut una comunicació per abandonar el seu habitatge el 6 de gener. Baró també va fer referència a una mare amb dos infants que treballa en dues feines i a una parella jove que no pot assumir l’increment del lloguer que li exigeixen. «No podem permetre que les famílies hagin de marxar de casa seva perquè no poden assumir els preus del mercat», defensa el grup al comunicat.
Finalment, els socialdemòcrates han incorporat a la seva argumentació les advertències del Raonador del Ciutadà, qui en un informe del passat 18 de novembre alerta de les dificultats de les persones grans, jubilades i amb ingressos limitats davant la finalització dels contractes. L’organisme recomana reforçar els mecanismes de detecció de situacions de vulnerabilitat residencial i millorar la coordinació entre els serveis socials, l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) i les administracions competents. Per al PS, aquestes advertències reforcen la necessitat d’actuar preventivament i evitar que les famílies hagin d’abandonar casa seva abans de rebre una resposta institucional.