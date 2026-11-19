El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) ha valorat positivament les primeres reunions mantingudes amb Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata (PS) en el marc de la ronda de contactes iniciada després de traslladar a Govern i als grups parlamentaris la proposta d’acords. L’organització assegura que en totes dues trobades ha constatat una bona predisposició al diàleg i una coincidència general amb les seves reivindicacions, tot i que adverteix que aquest acostament polític ha de traduir-se en compromisos concrets. En aquest sentit, recorda que els representants parlamentaris tenen un paper determinant a l’hora d’impulsar i negociar les mesures necessàries per afrontar la crisi residencial.
Pel que fa a Concòrdia, el sindicat destaca el suport expressat al conjunt de les demandes presentades i confia que aquesta coincidència es reflecteixi en els debats parlamentaris. Una valoració similar fa de la reunió amb el PS, amb qui assegura compartir la preocupació per les conseqüències que les dificultats d’accés a l’habitatge tenen sobre les condicions de vida i els projectes personals dels residents. Malgrat aquesta sintonia, l’SHA insisteix que el suport de les dues formacions no pot quedar limitat a una declaració d’intencions, sinó que ha de servir per reforçar la pressió política sobre l’Executiu i facilitar l’adopció de mesures que garanteixin un habitatge digne, assequible i estable.
En aquesta línia, l’organització reclama que les dues formacions aprofitin la seva capacitat d’intervenció parlamentària per impulsar les reivindicacions plantejades i aconseguir que Govern assumeixi els compromisos corresponents. «La seva responsabilitat no s’acaba compartint el diagnòstic: cal contribuir a fer possibles les solucions», assenyala el sindicat, el qual considera imprescindible passar de la coincidència política a una implicació efectiva. Així mateix, confia que tant Concòrdia com el PS mantinguin l’actitud col·laboradora mostrada fins ara i exerceixin la seva influència perquè les propostes es puguin materialitzar.
L’SHA també deixa clar que la ronda de reunions no respon a cap posicionament partidista, sinó a la voluntat d’interpel·lar totes les forces polítiques davant una problemàtica que afecta el conjunt de la societat. «No som partidistes, i ens reunirem amb l’objectiu d’assolir uns acords que garanteixin canvis reals, amb mesures verificables i terminis d’aplicació», manifesta l’ens, el qual defensa la necessitat de combinar diferents vies de pressió. En aquest sentit, explica que continuarà negociant directament amb Govern, però també mantindrà els contactes amb l’oposició per ampliar les estratègies que permetin avançar en les seves reivindicacions.
Finalment, el Sindicat d’Habitatge anuncia que continuarà reunint-se amb els diferents grups parlamentaris i farà públiques les valoracions de cada trobada, amb l’objectiu que la ciutadania conegui la disposició de cadascuna de les formacions davant les seves demandes. L’organització considera necessari que els representants polítics es posicionin i assumeixin responsabilitats en la recerca de solucions, més enllà de compartir la preocupació per la situació actual. Per aquest motiu, insisteix en la necessitat d’assolir acords amb compromisos verificables i terminis d’execució, i conclou advertint que «la crisi de l’habitatge no pot continuar esperant».