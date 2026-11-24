Govern ha rebut entre 40 i 50 sol·licituds en el marc del programa 30-40 d’ajuts a l’habitatge, les quals es troben actualment en fase d’anàlisi, amb la previsió de fer efectius els primers pagaments a partir de l’1 de gener del 2027. Així ho ha avançat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha confirmat que encara no s’ha concedit cap ajut i ha apuntat que l’Executiu ha introduït una modificació al pressupost per agilitzar el pagament dels imports i ampliar la dotació econòmica destinada al programa.
En aquest sentit, Marsol no descarta modificar el reglament del programa en funció de les necessitats que es detectin durant l’anàlisi de les sol·licituds. La ministra ha recordat que l’import dels ajuts varia en funció dels ingressos de les persones que els sol·liciten, el preu del lloguer i les característiques de l’habitatge, entre altres factors, prenent com a referència els preus del parc públic. «Cada cas és diferent, per això els hem d’analitzar un per un», ha asseverat la titular ministerial, valorant positivament el fet de disposar d’un marge de temps per estudiar les peticions abans de començar a abonar els imports.
Pel que fa als recursos econòmics destinats a la iniciativa, Marsol no ha concretat l’import de la dotació pressupostària, si bé ha incidit en el seu caràcter ampliable per donar resposta a les necessitats que es puguin derivar del programa. «Per tant, no hi haurà cap problema en aquest sentit, ampliarem el que faci falta», ha assegurat la titular d’Habitatge.