El Principat i Catalunya coneixeran a la tardor si Europa aprova l’anàlisi del tramvia

Andorra i Catalunya sabran aquesta tardor si finalment Europa accepta la candidatura conjunta que els dos territoris han impulsat per a l’estudi de viabilitat de la interconnexió en tramvia entre el Principat i la Seu d’Urgell. Una informació que s’ha encarregat de traslladar aquest mateix dijous el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, després de fer-se públic l’anunci de presentació d’aquest projecte de cooperació transfronterera.

En aquest sentit, Forné ha assegurat a la premsa que la candidatura té “bastants opcions perquè sigui validada tenint en compte que és la primera vegada que Andorra lidera un projecte d’aquestes dimensions a escala de fons europeus”, corroborant, al mateix temps, que la Generalitat “està molt alineada amb aquesta forma que hem presentat de millora de mobilitat entre Andorra i la Seu d’Urgell per perllongar aquest transport segregat“. Una mesura que serviria per estendre el servei i posar-lo a disposició “dels més de 1.600 vehicles privats que creuen cada dia la frontera per accedir a treballar al Principat”, com bé ha recordat.

Sobre el pressupost que implicaria l’elaboració d’aquests estudis, el secretari d’Estat ha revelat que el cost seria “d’aproximadament uns 700.000 euros, dels quals Andorra no podria gaudir pel fet de no formar part de la Unió Europea, però en cas que es donés el vistiplau, Europa dotaria d’una subvenció econòmica per a l’Estat català de 300.000 euros” els quals s’emprarien així per fer aquests estudis de viabilitat i traçat del tramvia des de la frontera del riu Runer fins a la capital de l’Alt Urgell. A més, Forné ha deslligat que els estudis de transport segregat que Andorra ha impulsat dins del seu territori “ja els tindria pagats i ara faltarien els del traçat de l’Alt Urgell per completar la proposta”.

Altrament, el portaveu del Govern en afers de Transports també ha destacat que la candidatura es va presentar aquest 17 de febrer, i que quan es tingui una conclusió a la tardor, “tindrem un parell d’anys per acabar els estudis de viabilitat”. Per tot això, el treball en l’àmbit nacional que es farà enguany “serà el d’acabar de tancar els recorreguts i ja per al 2026, elaborar el pla sectorial”. En aquest sentit, Forné no ha revelat si alguna fase constructiva podrà veure la llum abans de finalitzar la present legislatura tenint en compte que el mandat del cap de Govern, Xavier Espot, culmina d’aquí a dos anys. D’altra banda, el que s’ha fixat conjuntament amb els comuns implicats és un “recorregut inicial” que s’introduirà de manera oficial una vegada estigui tancat totalment.

En darrer lloc, i sobre si la Generalitat rebria també una part subvencionada pel programa Poctefa, el secretari d’Estat ha deixat clar que el fons d’aquest projecte respon perfectament als ideals que commuten amb el programa citat en encertar “sobre una millora de la mobilitat, però també en l’aspecte mediambiental pel fet de disminuir les emissions“, cosa per la qual “no descarto que puguin dur a terme ells també algun estudi vinculat”. Ha esclarit, altrament, que la consellera de Territori i Transició Ecològica de Catalunya, Sílvia Paneque, té entre cella i cella executar aquest estudi en tenir “molt alineada la idea de millorar la mobilitat a l’Alt Urgell, així com a tot el Pirineu”.