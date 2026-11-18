Llum verda a l’adhesió d’Andorra al Directori de Claus Públiques de l’Organització de l’Aviació Civil Internacional (OACI), una mesura que permetrà avançar perquè el passaport andorrà pugui ser reconegut pels controls automàtics dels aeroports i altres punts fronterers. Segons ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, «la incorporació a aquest sistema permet reforçar la seguretat del passaport andorrà i facilitar-ne la verificació per part de les autoritats dels 113 estats que a dia d’avui ja formen part d’aquest directori». Val a dir que dita millora, la qual encara no està operativa, es preveu que es pugui aplicar els pròxims mesos.
Així doncs, el sistema, conegut com a PKD, permet als països participants comprovar que els documents de viatge electrònics són autèntics: «És un sistema internacional que permet als estats participants intercanviar de manera segura la informació necessària per comprovar l’autenticitat dels passaports físics, però que consten d’elements electrònics». En el cas del Principat, el portaveu governamental ha afegit que «permetrà que les autoritats frontereres puguin verificar de manera fiable que les dades contingudes en el xip del passaport són autèntiques i que no han estat modificades».
«És un pas necessari per avançar perquè els pròxims mesos el passaport andorrà pugui ser reconegut pels controls automatitzats de frontera, concretament als aeroports» – Guillem Casal
«És un pas necessari per avançar perquè els pròxims mesos el passaport andorrà pugui ser reconegut pels controls automatitzats de frontera, ja sigui a punts terrestres, però concretament als aeroports», ha afegit Casal, qui també ha indicat que la incorporació permetrà facilitar el pas dels ciutadans andorrans per aquestes instal·lacions «sempre que aquests sistemes acceptin el passaport andorrà». Així, el ministre ha fet referència a les màquines de control que funcionen mitjançant escàners o lectors de documents i ha explicat que l’objectiu és que el passaport del Principat estigui incorporat als sistemes que comproven digitalment la seva autenticitat.
Cal destacar, però, que el canvi no obligarà els ciutadans a renovar el passaport que ja tenen. I és que, en ser qüestionat per aquesta qüestió, Casal ha aclarit que «tenir aquesta acreditació al voltant del passaport andorrà no implica una modificació o un canvi del document. És a dir, el document que tenim a dia d’avui, des del 2015, ja està adaptat a aquesta tecnologia». «Ja incorpora les dades biomètriques i, a més a més, ja incorpora un xip a l’interior d’aquest passaport que ja permet ser totalment homologable als instruments internacionals», ha afegit, tot i precisar que, pel que fa als documents anteriors al 2015, en deuen quedar molt pocs en circulació i que, si s’han de renovar, serà per la seva data de caducitat i no per aquesta adhesió.