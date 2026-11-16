El mirador de l’Alt de la Capa rep fins a 23 al·legacions de particulars, entitats ecologistes i representants polítics

El Comú de la Massana ha registrat un total de 23 expedients d’al·legació al projecte del mirador escènic de l’Alt de la Capa, un cop finalitzat el període d’informació pública el passat dissabte 14 de novembre. Les sol·licituds han estat presentades per 19 persones o entitats diferents, ja que quatre dels participants han formalitzat dos registres cadascun. Del total d’expedients, quatre corresponen a entitats de protecció dels animals i del medi ambient, sis a formacions polítiques o càrrecs electes i els 13 restants a particulars.
Pel que fa al contingut, 20 de les 23 al·legacions fan referència directament al projecte, mentre que dues són peticions d’accés a documentació i una qüestiona la forma del primer anunci públic. De les 20 aportacions relacionades amb la iniciativa, una quinzena se centren principalment en aspectes ambientals, els quals hauran de ser valorats per Govern abans d’emetre la declaració d’impacte ambiental. Les altres cinc aborden qüestions de procediment, seguretat, economia i model turístic.
Amb el tancament del termini d’informació pública, s’obre ara un període de dos mesos perquè la corporació massanenca analitzi les al·legacions rebudes i determini si és necessari introduir modificacions en el projecte. En cas que s’incorporin canvis, haurà de traslladar-los al Departament de Medi Ambient perquè els tingui en compte en l’elaboració de l’informe final d’impacte ambiental. Paral·lelament, el comú també haurà de remetre a l’Executiu totes les al·legacions de caràcter ambiental en el termini màxim d’un mes. Aquest procediment permetrà que les observacions presentades durant la fase d’informació pública siguin examinades abans de la resolució ambiental definitiva del projecte.