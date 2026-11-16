Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les sol·licituds han estat presentades per 19 persones o entitats diferents. | Comú de la Massana
Sergi Gil Bosch
Un projecte que porta cua

El mirador de l’Alt de la Capa rep fins a 23 al·legacions de particulars, entitats ecologistes i representants polítics

Una quinzena de les 20 reclamacions vinculades directament al projecte se centren en qüestions mediambientals que haurà de valorar Govern

El Comú de la Massana ha registrat un total de 23 expedients d’al·legació al projecte del mirador escènic de l’Alt de la Capa, un cop finalitzat el període d’informació pública el passat dissabte 14 de novembre. Les sol·licituds han estat presentades per 19 persones o entitats diferents, ja que quatre dels participants han formalitzat dos registres cadascun. Del total d’expedients, quatre corresponen a entitats de protecció dels animals i del medi ambient, sis a formacions polítiques o càrrecs electes i els 13 restants a particulars.

Pel que fa al contingut, 20 de les 23 al·legacions fan referència directament al projecte, mentre que dues són peticions d’accés a documentació i una qüestiona la forma del primer anunci públic. De les 20 aportacions relacionades amb la iniciativa, una quinzena se centren principalment en aspectes ambientals, els quals hauran de ser valorats per Govern abans d’emetre la declaració d’impacte ambiental. Les altres cinc aborden qüestions de procediment, seguretat, economia i model turístic.

Amb el tancament del termini d’informació pública, s’obre ara un període de dos mesos perquè la corporació massanenca analitzi les al·legacions rebudes i determini si és necessari introduir modificacions en el projecte. En cas que s’incorporin canvis, haurà de traslladar-los al Departament de Medi Ambient perquè els tingui en compte en l’elaboració de l’informe final d’impacte ambiental. Paral·lelament, el comú també haurà de remetre a l’Executiu totes les al·legacions de caràcter ambiental en el termini màxim d’un mes. Aquest procediment permetrà que les observacions presentades durant la fase d’informació pública siguin examinades abans de la resolució ambiental definitiva del projecte.

Amb Seny rebutja les acusacions de populisme de Sansa i defensa la seva oposició al mirador de l’Alt de la Capa

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Protecció Civil posa en marxa AD-Alert, el nou sistema d’avisos d’emergència que arribarà directament als mòbils
Un treballador cau tres plantes durant l’enderroc de l’antic hotel Normandia i és traslladat a l’Hospital de Sant Pau
Detingut un home de 31 anys per una presumpta agressió sexual al company de pis durant la matinada de dijous

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
Amb Seny rebutja les acusacions de populisme de Sansa i defensa la seva oposició al mirador de l’Alt de la Capa
  • Parròquies, Societat
La velocitat dels vehicles i la manca d’aparcaments centren les queixes d’una setantena de veïns ordinencs
  • Societat
Andorra manté 211 persones en recerca de feina a l’octubre, mentre les ofertes laborals augmenten fins a les 1.848
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El mirador de l’Alt de la Capa rep fins a 23 al·legacions de particulars, entitats ecologistes i representants polítics
  • Parròquies, Societat
Amb Seny rebutja les acusacions de populisme de Sansa i defensa la seva oposició al mirador de l’Alt de la Capa
  • Parròquies, Societat
La velocitat dels vehicles i la manca d’aparcaments centren les queixes d’una setantena de veïns ordinencs
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu