El VideSport de la Massana tanca la cinquena edició superant el miler de vendes en peces i articles esportius

El mercat de roba i material esportiu de segona mà de la Massana, el VideSport, ha tancat amb més de 1.000 peces i articles esportius venuts en la seva cinquena edició obtenint resultats positius, tant pel volum de vendes com per l’interès creixent per reutilitzar material esportiu. En aquest sentit, els productes més populars entre els compradors han estat els anoracs i la roba d’esquí, el material de ciclisme i les samarretes del MoraBanc Andorra. El club, a més, va repartir una quarantena d’entrades dobles per al partit d’ahir.
El moment de major afluència va ser l’obertura del mercat, divendres a la tarda, tot i que el moviment de visitants ha estat constant durant tot el cap de setmana, especialment durant les darreres hores del matí, mentre que els paradistes han confirmat que el degoteig de públic es va reduir dissabte a la tarda. L’edició d’enguany ha comptat amb 28 parades, davant de les 17 de la primera edició, fet que ha obligat a ampliar el mercat a les dues sales de la Closeta i al vestíbul.
La consellera de Dinamització massanenca, Bet Rossell, ha destacat que «el VideSport creix no només en nombre de parades, sinó també en l’interès de la gent per consumir d’una manera més responsable». També ha anunciat la continuïtat dels mercats de segona mà a la primavera amb una nova edició del Vide Dressing, la qual tornarà a posar el focus en la reutilització, l’economia circular i el consum responsable. La consellera ha assegurat que l’objectiu és «consolidar la Massana com un referent en les compres sostenibles de segona mà, amb propostes que dinamitzen la parròquia durant tot el cap de setmana».
D’altra banda, ha remarcat el doble component social del VideSport com «espais de trobada que contribueixen a fer poble», alhora que esdevé un mercat solidari en què la recaptació, totalment o parcialment, es destinarà a projectes socials. És el cas d’Andona, col·laborador amb Trana, o de la parada del ciclista Carlos Verona, qui donarà els guanys al projecte Bikes4Masai per proporcionar bicicletes a infants de la comunitat massai de Kenya perquè puguin desplaçar-se fins a l’escola. També hi han participat Projecte Vida, entitat que dona suport a persones amb addiccions, i el MoraBanc Andorra, el qual destinarà la seva recaptació íntegra a finalitats solidàries.