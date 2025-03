El Judici dels Contrabandistes omple la plaça dels Arínsols amb unes 500 persones

Farcells d’estraperlo, un tribunal andorrà i carabiners espanyols. No seria exagerat dir que unes 500 persones s’han apropat aquest diumenge de Carnaval a la tarda per gaudir, un any més, de la representació del Judici dels Contrabandistes, protagonitzada, com marca el ritual, per la colla dels Sis Dits. Una posada en escena que, un cop més, ha estat interpretada pels membres de la Comissió de Festes d’Encamp, que han representat –amb alguna variació i picada d’ullet a l’actualitat– el guió escrit per Rossend Marsol, datat de la dècada del 1950.

Enguany, tampoc hi ha faltat la sàtira. De fet, els actors han fet referència en algun moment al CBD i també hi han aparegut uns Mossos d’Esquadra fent veure que estaven buscant l’expresident Puigdemont. Finalment, la representació s’ha clos amb l’habitual clam ‘El Carnaval d’Encamp és i serà immortal!’.

El Judici ha continuat amb el tradicional repartiment de botifarres seguit per l’espectacle infantil ‘El Pony Menut’, que s’ha representat a la Sala de Festes del Complex. De cara al vespre, de 23.00 a 01.30 hores, actuarà el grup de versions ‘The Tutsies’, i de 01.30 a 03.30 hores, el grup ‘Bandidos Perversions’. Finalment, la jornada es clourà amb una sessió de discjòquei amb DJ Toni Peret a la mateixa Sala de Festes del Complex, informa l’ANA.

Els contrabandistes arribant a la plaça dels Arínsols d’Encamp. | ANA / M.R.