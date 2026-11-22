El ‘Grand Theft Auto VI’ (‘GTA VI’), un dels principals reclams de la 16a edició del Saló del Videojoc, ha registrat una participació més discreta de la prevista durant els tres dies de celebració de l’esdeveniment. Segons el balanç fet aquest diumenge per Andorra Telecom, la menor afluència a l’espai habilitat per provar el videojoc estaria relacionada amb les restriccions d’edat establertes per l’organització i amb el fet que el títol es va posar a la venda dijous, coincidint amb l’inici del Saló. La responsable de responsabilitat social corporativa de la companyia, Inés Martí, ha explicat que aquesta coincidència podria haver portat part dels aficionats a optar per jugar-hi des de casa en lloc de desplaçar-se fins a la cita escaldenca.
En aquest sentit, Martí ha assenyalat que el compliment de la classificació PEGI ha condicionat l’accés a l’espai del ‘GTA VI’, reservat exclusivament als majors de 18 anys. «La participació en aquest espai ha estat menys participativa, més discreta, en un context marcat, sobretot, pel compliment rigorós del PEGI, o la rigorositat de l’edat», ha manifestat. La responsable també ha destacat que no s’han registrat intents d’accés de menors a la zona habilitada i que les limitacions s’han respectat durant tot el cap de setmana. «No hem tingut aquell possible escenari d’una allau de persones», ha afegit.
«La participació en aquest espai ha estat menys participativa, més discreta, en un context marcat, sobretot, pel compliment rigorós del PEGI, o la rigorositat de l’edat» – Inés Martí
Més enllà de la participació en l’espai del ‘GTA VI’, el Saló del Videojoc ha tancat aquest diumenge amb una afluència global lleugerament inferior a la d’edicions anteriors, tot i que la majoria de les activitats han mantingut una bona resposta dels visitants. Segons Martí, la disminució s’ha concentrat especialment durant el matí de dissabte, mentre que la resta de les jornades han registrat un ritme similar al d’altres anys. La representant d’Andorra Telecom ha remarcat que la prioritat no és incrementar necessàriament el nombre d’assistents, sinó garantir que les persones que hi acudeixen puguin participar sense suportar llargues cues.
Els tornejos i minitornejos han reunit unes 440 persones al llarg del cap de setmana, una de les xifres destacades del balanç de la 16a edició. Entre les propostes que també han registrat una participació continuada hi ha hagut el simulador de karts de l’Automòbil Club d’Andorra, el qual ha permès als infants a partir de sis anys provar aquesta experiència. Una altra de les activitats destacades ha estat ‘RISC 360’, el videojoc presentat per AR+I, que ha rebut una bona acollida entre participants de diferents edats. La tècnica de l’entitat Gemma Vidal ha valorat positivament la resposta del públic i ha avançat que s‘estudia incorporar nous riscos naturals al joc, com les allaus i els incendis, a partir de les valoracions recollides durant el Saló.