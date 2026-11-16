El PS vol prohibir que les empreses substitueixin treballadors en vaga i impedir que renunciïn a aquest dret

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha presentat 12 esmenes a la proposició de llei de modificació de la Llei 33/2018 de mesures de conflicte col·lectiu per reforçar les garanties del dret de vaga i equilibrar les relacions entre empreses i persones treballadores. Les propostes, impulsades per la presidenta de la formació, Susanna Vela, parteixen d’una premissa clara: el dret de vaga és un dret fonamental vinculat a la dignitat de les persones i, per tant, la seva regulació ha de garantir-ne el compliment.
Entre les principals modificacions, el PS ha plantejat eliminar la possibilitat que les persones treballadores renunciïn individualment al dret de vaga, encara que sigui de manera temporal. En paral·lel, el grup ha proposat reforçar la mediació com a via per facilitar acords entre les parts, evitant que els mecanismes de resolució dels conflictes col·lectius acabin restringint l’exercici del dret de vaga.
El grup parlamentari proposa limitar els serveis essencials a les funcions indispensables per evitar que es desvirtuï l’exercici del dret de vaga
Un altre dels punts centrals és impedir que les empreses substitueixin les persones treballadores que participin en una vaga a través de noves contractacions o bé amb empreses de treball temporal. A més, des del grup parlamentari Socialdemòcrata han defensat fixar els serveis essencials en criteris de necessitat i proporcionalitat, limitant-los a les funcions indispensables i evitant que acabin reduint el dret de vaga a una formalitat.
Les esmenes també incorporen la sol·licitud d’un preavís general de tres dies hàbils per convocar una vaga, així com excepcions per a situacions de vulneracions greus dels drets laborals o circumstàncies sobrevingudes i mantenir l’alta a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) durant la durada de la vaga.