La Universitat d’Andorra ha presentat la segona edició del curs ‘Protocols d’actuació en situacions de violència envers les dones’, la primera microcredencial de l’UdA amb l’objectiu d‘oferir eines a la població per prevenir i sensibilitzar sobre les violències envers les dones. Segons Juli Minoves, rector de la universitat, «la formació és fonamental per millorar la detecció i la prevenció de situacions de violència» i ha fet referència al feminicidi de la Comella: «La violència masclista no comença amb una agressió física, sovint hi ha conductes prèvies de control, assetjament, discriminació o menyspreu que cal saber identificar i aturar a temps», ha afegit.
Arran del feminicidi, s’ha posat de relleu la necessitat d’establir un seguiment més exhaustiu dels agressors que es troben dins del programa d’inserció per tal de protegir a les víctimes. En aquest sentit, la cap del Departament de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, ha lamentat que «és una llàstima que es produeixi un crim així i obliga a revisar què ha passat en aquest cas i quins protocols es poden activar«, assegurant que «és una feina que fem cada dia de manera conjunta amb tots els professionals que formen part de la xarxa per poder-ho impedir». A més, ha recordat que «per desgràcia, a Andorra també es donen casos de violència masclista i el nostre treball no és només evitar aquest tràgic desenllaç, sinó també erradicar la violència en totes les seves formes: física, psicològica, econòmica i social«.
Novetats del curs
El curs neix de la voluntat de formar els professionals dels diferents sectors arran de l’aprovació de la Llei de violència de gènere domèstica. D’acord amb Porras, «aquesta llei posa de manifest la importància d’elaborar guies i protocols en relació a la violència de gènere domèstica«. Així, ha destacat el treball en xarxa mitjançant la participació de tots els departaments i la importància de donar a conèixer els diversos protocols per saber detectar casos i activar els protocols corresponents «sense revictimitzar les dones, evitant les males praxis i respectant els tempos de les víctimes».
El programa formatiu s’estructura en vuit mòduls que aborden la perspectiva de gènere de forma transversal, tenint en compte el vessant psicosocial, les filles i els fills com a víctimes, el treball en xarxa, el marc legal i jurisprudencial, l’assistència lletrada i les bones pràctiques professionals. Com a novetat, aquesta segona edició incorpora un mòdul final de casos pràctics per aplicar els coneixements adquirits a situacions que els equips poden trobar en la seva activitat professional. Les sessions comptaran amb professorat dels àmbits social, psicològic, policial, sanitari i judicial.
La microcredencial està orientada a tothom que hi estigui interessat, sigui o no de la comunitat universitària. A més, tampoc cal tenir cap titulació prèvia per accedir-hi. La intenció és «formar persones dels diferents agents implicats, però també pot inscriure’s tothom que ho desitgi», ha afirmat Judith Pallarés, secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones. El curs es durà a terme del 5 de febrer al 16 d’abril de 2027 i les inscripcions s’obren demà, oferint 35 places en modalitat híbrida, ja que combina la docència presencial i virtual, per un preu de 475 euros. Pallarés ha valorat positivament la bona acollida de la primera edició, amb una puntuació de 9 sobre 10 en les enquestes de satisfacció.