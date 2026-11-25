El Comitè de Mobilització Popular, impulsat pel Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) i la Unió Sindical d’Andorra (USdA), ha valorat positivament la reunió mantinguda amb la direcció policial i la seva predisposició a garantir el dret de manifestació. Després d’analitzar les diferents alternatives, els convocants consideren «perfectament viable» l’afectació de 24 hores a la rotonda de la Juberrussa els dies 4 i 5 de desembre, tot assegurant que es pot garantir la seguretat tant del trànsit com dels manifestants.
En tot cas, el Comitè es manté a l’espera de la proposta del Ministeri d’Interior mentre reclama arribar a un acord aquest divendres, 27 de novembre, per poder informar amb prou antelació la ciutadania, les empreses i els visitants. Així mateix, els convocants sol·licitaran els informes tècnics que justifiquin les condicions plantejades per Interior, apuntant que «no volem repetir l’experiència del desembre de 2023».
«Davant d’anys de patiment, 24 hores d’afectació al trànsit són el mínim per fer visible la urgència d’aquesta situació» – Comitè de Mobilització Popular
D’altra banda, el moviment ha carregat contra els representants polítics que han qualificat la mobilització de «xantatge», als quals acusen d’intentar deslegitimar la protesta i dividir la ciutadania. «Davant d’anys de patiment, 24 hores d’afectació al trànsit són el mínim per fer visible la urgència d’aquesta situació», han defensat, fent memòria que «el tall és el darrer recurs, després de tres anys de propostes, reunions i mobilitzacions sense garanties».
Amb tot, el Comitè manté la porta oberta a evitar l’afectació viària si Govern i els grups parlamentaris assoleixen acords satisfactoris abans del 3 de desembre. En aquest escenari, les activitats participatives de dissabte es traslladarien al Parc Central, sense afectació a la frontera. L’assemblea prevista per a l’1 de desembre determinarà els pròxims passos, si bé la manifestació del dissabte 5 de desembre a les 20.00 hores es mantindrà independentment del resultat de les negociacions.