El COAA alerta que les futures moratòries situen el sector en una etapa especialment complexa aquest any

«Aquest any serà un any de moviments perquè hi ha molts comuns que faran moratòria si els donen temps». Així ho ha manifestat la degana del Col·legi d’Arquitectes d’Andorra, Laura Sánchez, en referència al context urbanístic que afronta el país durant els pròxims mesos, marcat per les revisions dels instruments de planejament territorial i les limitacions temporals al desenvolupament de noves actuacions.
Segons Sánchez, el sector es troba en un moment «complicat» per la coincidència de diverses moratòries i restriccions urbanístiques. La degana considera que aquest procés provocarà una disminució de l’activitat vinculada als projectes arquitectònics, especialment perquè diversos comuns es preparen per aplicar noves limitacions mentre redefineixen els seus models de creixement.
«Si es fan aquestes moratòries és perquè tenim un problema, si no, no es farien» – Laura Sánchez
La responsable del col·legi professional ha assenyalat que alguns efectes ja s’han començat a percebre en aquelles parròquies on s’han implantat quotes o moratòries. Tot i això, ha remarcat que la construcció no notarà plenament aquestes conseqüències durant aquest any. «Primer els arquitectes i després la construcció», ha indicat, tot afegint que la reducció de projectes es traslladarà més endavant a l’activitat edificadora.
Sánchez ha defensat que aquesta pausa respon a la necessitat de «reordenar una mica el territori» i d’aconseguir que el desenvolupament urbanístic sigui més organitzat. En aquest sentit, ha argumentat que les administracions estan intentant adequar el creixement constructiu a les necessitats d’infraestructures, habitatge i planificació territorial.
La degana ha reconegut que aquestes mesures generen opinions diverses entre els actors implicats. «Hi ha gent que agrada i hi ha gent que no agrada», ha afirmat, recordant que les decisions urbanístiques sovint no satisfan totes les parts afectades, ja siguin promotors, arquitectes o altres sectors vinculats a la construcció. Tot i això, ha insistit que l’objectiu final és millorar l’organització de l’espai i corregir problemàtiques existents.
«Haurem d’aturar-nos tots una miqueta i esperar que surtin els nous POUP amb les noves modificacions i adaptar-nos» – Laura Sánchez
Malgrat admetre que una disminució de l’activitat professional no és una situació desitjada, Sánchez considera que les mesures tenen una justificació. «Si es fa és perquè tenim un problema, si no, no es faria», ha assenyalat. Per aquest motiu, ha defensat que el sector haurà d’adaptar-se als canvis i esperar l’aprovació dels nous Plans d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP).
«Haurem d’aturar-nos tots una miqueta i esperar que surtin els nous POUP amb les noves modificacions i adaptar-nos», ha remarcat. La degana ha recordat que alguns d’aquests plans ja han entrat en vigor i que els professionals ja han iniciat el procés d’adaptació als nous criteris urbanístics.
Finalment, Sánchez ha admès que existeix preocupació sobre l’entrada de nous encàrrecs en el futur, tot i que ha restat dramatismes a la situació actual. Segons ha explicat, el sector ja ha viscut episodis similars i aquestes etapes també poden servir per actualitzar coneixements i preparar-se per als nous escenaris. «S’ha de veure el punt positiu», ha conclòs.