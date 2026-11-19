El president del grup parlamentari de Concòrdia i candidat a cap de Govern, Cerni Escalé, ha reclamat aquest dijous a l’Executiu que concreti les mesures que preveu adoptar per reforçar la seguretat informàtica de les institucions públiques i parapúbliques arran del ciberatac patit per la CASS. Ho ha fet durant la sessió de control al Consell General, en la qual ha qüestionat el paper de l’Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC-AD) en la prevenció d’aquests incidents i ha demanat quines actuacions es poden impulsar per reduir-ne les conseqüències. «Què pensa fer Govern per garantir que totes les institucions, des de l’agència central que s’ha encarregat de la ciberseguretat, i que té els experts, per prevenir-ho?», ha plantejat.
En una segona intervenció, Escalé ha insistit a conèixer les possibles mancances dels mecanismes de supervisió i les actuacions previstes per evitar noves filtracions de dades. En aquest sentit, ha preguntat «en què pensa l’Executiu que ha fallat l’Agència Nacional de Seguretat no preveient aquest atac, en tot cas no reforçant els sistemes», alhora que ha reclamat explicacions sobre les auditories i les solucions que es podrien implementar. En resposta, el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha defensat que l’ANC-AD ja exerceix funcions de supervisió sobre les entitats essencials i importants del país i ha recordat que, segons les explicacions facilitades pel seu responsable, la parapública complia els estàndards establerts per l’Esquema Nacional de Seguretat i la normativa d’infraestructures crítiques.
Així mateix, el mandatari ha assegurat que l’agència manté reunions periòdiques amb els responsables de seguretat de les diferents entitats per analitzar els incidents i coordinar possibles mesures de protecció, a més de definir uns requisits que es van fent més exigents. En la línia, ha escudat la cooperació internacional i la modificació de la llei de ciberseguretat, actualment en tràmit parlamentari, com a instruments per reforçar la resposta davant les amenaces. Pel que fa a una possible ampliació dels recursos de l’ANC-AD, plantejada també durant el debat per la socialdemòcrata Susanna Vela, Rossell ha indicat que la seva dotació ja està prevista al pressupost d’Andorra Digital i que correspon a cada institució garantir els mitjans necessaris per protegir els seus sistemes.
Val a dir que la qüestió havia arribat al ple mitjançant una pregunta urgent de la consellera d’Andorra Endavant Noemí Amador, qui ha demanat explicacions sobre l’atac, les possibles vulnerabilitats i les mesures de protecció per a les persones afectades. En aquest cas, Rossell ha reiterat que l’auditoria en curs haurà de determinar si existien deficiències detectables i que no es considera necessari modificar els NIA. Amador també ha reclamat una atenció més propera per facilitar el canvi de contrasenyes, especialment entre la gent gran, davant la qual el titular de Transformació Digital ha recordat els canals d’assistència digital disponibles.