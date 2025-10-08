El Centre de Congressos torna a patir filtracions i la minoria de la capital lamenta que se’ls amagui informació

Les obres de la plaça del Poble “pensàvem que definitivament acabarien amb un dels problemes greus que hi ha hagut durant molts anys”: les filtracions d’aigua. Aquestes han estat les paraules del conseller de l’oposició al Comú d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, qui acompanyat per David Astrié i Rosa Maria Sabaté ha assenyalat que al Centre de Congressos n’hi tornen a haver. Concretament, en un punt del passadís i al hall, però aquest no és l’únic lloc que s’ha vist afectat. També se n’han trobat a l’edifici administratiu de Govern i a l’aparcament Vinyes. Tot plegat, “després de la gran obra que s’ha fet, que amb el sobrecost del 20% ens n’anem a prop dels tres milions d’euros”, ha lamentat Canturri.
En aquest sentit, el conseller ha estat clar. “Això és degut a les presses que es va tenir en el seu moment el senyor [Sergi] González, qui volia tallar la cinta el dia de la Festa Major. I ho va fer, però al mateix temps ens ha posat un problema que és de difícil solució”, ha destacat, fent èmfasi en la “pressa” del cònsol major. També ha comentat que aquesta situació, de la qual se n’han assabentat casualment, se’ls va amagar, per la qual cosa ha demanat “claredat i transparència” a la majoria comunal.
Al seu torn, Sabaté ha criticat que la Casa Pairal, la qual en un primer moment s’hauria d’ubicar al bar de la plaça, “no serà accessible per a la gent gran” entre les 13.00 i les 16.00 hores, quan la concessió guanyadora del concurs estarà en hora de servei del restaurant. Val a dir que, amb la presentació de l’Espai Capital, es va comentar que aquest acolliria la Casa Pairal, una decisió que “no veiem bé” perquè “la gent ja s’havia acostumat a ser aquí i la idea era que tornessin”.