El canal de whatsapp Re-Estrena ha donat una segona vida a 157 articles reutilitzant objectes en bon estat

El canal de whatsapp Re-Estrena, impulsat pel Comú d’Escaldes-Engordany el passat 20 d’abril amb l’objectiu de fomentar la reutilització d’objectes en bon estat, ha permès donar una segona vida a 157 articles durant els primers mesos de funcionament. La iniciativa, la qual ofereix gratuïtament a la ciutadania objectes recuperats de la deixalleria comunal, presenta una primera valoració positiva, tant pel que fa al volum de material reutilitzat com per la rapidesa amb què els articles disponibles troben nous propietaris.
Concretament, es publiquen entre cinc i vuit objectes cada setmana, en funció del material que els treballadors de la deixalleria comunal poden recuperar. Les persones interessades poden consultar els articles disponibles al canal de whatsapp i recollir-los gratuïtament a la deixalleria, per ordre d’arribada i sense possibilitat de reservar. En aquest sentit, l’oferta és diversa i inclou mobiliari de tota mena, com ara taules, cadires, prestatgeries i somiers, així com bicicletes i material infantil, destacant joguines, patinets i cotxets de nadó. També s’hi poden trobar peces de roba, calçat i elements de decoració.
Es publiquen entre cinc i vuit objectes cada setmana en funció del material que els treballadors de la deixalleria comunal poden recuperar
Un dels factors més ben valorats és la rapidesa amb què els articles troben nous propietaris. Bona part dels objectes publicats es recullen en pocs dies, fet que afavoreix una rotació constant del material disponible. Aquesta dinàmica contribueix a agilitzar la sortida dels articles recuperats i posa de manifest que molts dels objectes que arriben a la deixalleria encara poden ser útils i tenir una nova oportunitat d’ús.
Per accedir al servei Re-Estrena, els interessats només s’han de subscriure al canal de whatsapp a través de l’enllaç disponible a les xarxes socials de la corporació escaldenca o mitjançant el codi QR habilitat en diferents punts de la parròquia. D’aquesta manera, poden estar al corrent de les novetats i consultar els objectes que s’hi incorporen setmanalment.