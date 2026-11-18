El Bisbat d’Urgell ha donat per conclosa la investigació prèvia sobre la denúncia per una presumpta agressió sexual contra un sacerdot de la diòcesi i ha traslladat el cas a les autoritats competents, les quals han determinat l’obertura d’un procés judicial canònic. Així s’ha precisat després del comunicat emès aquest dimecres per la institució eclesiàstica, la qual ha informat de la finalització de les diligències que li corresponien d’acord amb el Dret Canònic. Aquesta nova fase arriba després de la denúncia presentada per un jove arran d’uns fets que s’haurien produït el juliol del 2025, durant una estada a Barcelona amb el religiós.
En aquest sentit, el Bisbat ha aclarit que la investigació prèvia ha permès constatar que el denunciant no era seminarista ni mantenia cap vinculació amb les institucions dependents de la diòcesi en el moment dels fets denunciats. Pel que fa al sacerdot, la institució ha confirmat que continuarà subjecte a les mesures provisionals imposades anteriorment, les quals inclouen la prohibició d’exercir públicament el ministeri sacerdotal i la privació del seu ofici pastoral. Aquestes restriccions es mantindran fins que hi hagi una resolució definitiva del cas.
Segons la institució eclesiàstica, el sacerdot continuarà subjecte a les mesures provisionals imposades, les quals inclouen la prohibició de l’exercici públic del ministeri sacerdotal
D’altra banda, la diòcesi ha reiterat que va iniciar la investigació prèvia el 17 d’octubre, una vegada el denunciant va identificar de manera fefaent el sacerdot implicat. Segons ha detallat, aquell mateix dia també se’l va animar a exercir els seus drets davant les autoritats policials. El Bisbat ha volgut remarcar que aquestes actuacions es van produir abans de la denúncia presentada davant els Mossos d’Esquadra el 26 d’octubre i de la publicació dels fets als mitjans de comunicació, la nit del 8 de novembre.
Finalment, el Bisbat ha assegurat que ha posat a disposició del denunciant assistència professional en l’àmbit de la psicologia, amb l’objectiu de garantir-li l’acompanyament i el suport necessaris durant tot el procediment. Així mateix, la institució ha reiterat el seu compromís amb «la veritat, la justícia, el respecte a la dignitat de totes les persones i la plena col·laboració amb les autoritats competents», mentre resta pendent la resolució definitiva del procés judicial canònic.