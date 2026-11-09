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  • El Palau Episcopal de la Seu d'Urgell. | Arxiu
El Periòdic d'Andorra
Investigació oberta

El Bisbat d’Urgell aparta el sacerdot denunciat i li prohibeix exercir públicament mentre investiga els fets

La diòcesi ha adoptat les mesures després d'escoltar presencialment el jove denunciant i assegura que investigarà els fets "amb celeritat"

El Bisbat d’Urgell ha decidit cessar de les seves funcions pastorals el sacerdot denunciat i prohibir-li l’exercici públic del ministeri sacerdotal mentre es desenvolupa la investigació dels fets. La decisió s’ha adoptat després que la diòcesi hagi mantingut aquest dilluns una trobada presencial amb la persona denunciant, en compliment de l’acord assolit el passat 30 d’octubre. Segons ha informat el Bisbat a través d’un comunicat, durant la reunió l’afectat ha estat escoltat i ha pogut exposar lliurement el seu relat sobre els fets denunciats.

Les mesures acordades impliquen que el sacerdot no podrà continuar desenvolupant oficis pastorals ni exercir públicament les funcions pròpies del ministeri mentre duri la investigació. El Bisbat ha precisat que la decisió s’ha pres una vegada escoltat el denunciant i ha assegurat que es compromet a investigar els fets «amb promptitud». Durant la trobada, la diòcesi també ha reiterat a la persona denunciant l’oferiment d’acompanyament psicològic i espiritual, una assistència que ja havia posat a la seva disposició anteriorment.

En aquest sentit, el Bisbat ha volgut remarcar la seva voluntat de mantenir oberts els canals d’atenció i suport a les persones afectades mentre avancen els procediments corresponents, sense especificar quines altres actuacions es duran a terme durant aquesta fase. A més, ha manifestat la seva disposició a «l’escolta, acollida i acompanyament de les persones implicades» i ha fet una crida a la prudència mentre es desenvolupa la investigació. Així, les restriccions imposades al sacerdot es mantindran, segons el comunicat, durant el temps que duri la investigació dels fets denunciats.

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