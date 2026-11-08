El Beç guanya la Mostra Gastronòmica d’Andorra i Pirineus, la qual exhaureix les entrades amb 390 comensals

La 34a Mostra Gastronòmica d’Andorra i Pirineus ha coronat el restaurant Beç com a guanyador d’una edició que ha exhaurit totes les entrades i ha reunit 390 comensals. Una vintena d’establiments han participat en el certamen, en el qual el jurat ha reconegut les millors elaboracions presentades pels diferents restaurants. La cita també ha comptat amb la participació d’un establiment francès per primera vegada, mentre que el premi del públic ha recaigut en Sauleda.
El restaurant Beç, d’Escaldes-Engordany, s’ha endut el primer premi amb dues elaboracions: una truita del Pirineu marinada amb guatlla en escabetx, albergínia escalivada a la brasa i bolets de temporada, i una proposta de vieira i bringuera amb yuzu kosho, rovell d’ou i porrusalda fumada. El jurat ha situat en segona posició La Chaumière, de Font-Romeu, el primer establiment de França que participa en la Mostra. El restaurant ha presentat un risotto de llenties verdes del Puy amb tòfona, vinagreta de tòfona, gingebre i parmesà, així com lletó a la graella amb escalivada sobre un sablé de pebrot d’Espelette.
S’ha endut el primer premi amb una truita del Pirineu marinada amb guatlla en escabetx, albergínia escalivada a la brasa i bolets de temporada, i una proposta de vieira i bringuera amb yuzu kosho, rovell d’ou i porrusalda fumada
El tercer lloc ha estat per a Mood Urban Cuisine, el qqual ha competit amb un pa bao de melós de vedella amb ceps i foie-gras, acompanyat d’una altra elaboració de crema de carbassa rostida, torró de Xixona i curri vermell tailandès. Pel que fa al premi popular, Sauleda ha estat l’establiment més votat pels assistents gràcies a les seves postres, que han obtingut el reconeixement dels comensals.
La cònsol d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha destacat la resposta del públic, amb totes les places disponibles ocupades. «Després de tres dècades, les entrades les continuem exhaurint», ha valorat. La participació també s’ha fet notar al Gastrolab, l’espai de demostracions de cuina en directe, el qual ha aplegat al voltant de 200 persones inscrites. Els assistents han pogut seguir l’elaboració de diferents plats a càrrec dels cuiners participants, mentre que els productors del Saló també han registrat una bona resposta. «Els tallers han estat plens amb 200 participants i els productors del Saló contents per l’afluència i les vendes», ha precisat Coma.