En el marc de la commemoració del Dia Internacional de la Infància, avui 20 de novembre, Govern, conjuntament amb els set comuns i UNICEF Andorra, han dut a terme una campanya de sensibilització amb l’objectiu de posar en valor els drets dels infants i adolescents i contribuir que ells mateixos els coneguin des de ben petits. A més, l’Executiu s’ha sumat també a la iniciativa Dia Blau d’UNICEF, la qual promou el color blau com a símbol del compromís amb els drets i el benestar dels infants.
El projecte, impulsat pel Ministeri d’Afers Socials, defensa que cal conèixer els propis drets per poder-los exercir, defensar i respectar. Per aquest motiu, s’han assignat als centres educatius diferents materials didàctics per apropar la Convenció sobre els drets de l’infant de l’Organització de Nacions Unides (ONU) a l’alumnat d’una manera pedagògica, entenedora i atractiva. En aquest sentit, també s’han elaborat xapes fent referència a l’article 42 de la Convenció a repartir entre el personal d’Afers Socials i de les set corporacions, amb la finalitat de reforçar la visibilitat dels drets dels infants i el compromís col·lectiu de donar-los a conèixer a tota la ciutadania.
S’han assignat als centres educatius diferents materials didàctics per apropar la Convenció sobre els drets de l’infant de l’ONU a l’alumnat d’una manera pedagògica, entenedora i atractiva
A primera ensenyança, la campanya es concreta en la distribució a les escoles de l’àlbum de cromos ‘Els drets es viuen’, el qual, acompanyat del #Joelsconec, convida els infants a col·leccionar els seus drets. A través d’aquest format lúdic, l’alumnat podrà descobrir els drets, entendre què signifiquen i identificar com formen part de la seva vida quotidiana. L’àlbum busca així convertir-ne l’aprenentatge en una experiència participativa i afavorir el diàleg i la reflexió a l’aula.
Pel que fa als alumnes de secundària, s’ha optat per lliurar un bolígraf que incorpora una referència a l’article 42 de la Convenció sobre els drets de l’infant, el qual estableix el compromís de donar a conèixer els principis i les disposicions de la Convenció tant als infants com als adults. L’acció vol recordar als adolescents que són titulars d’aquests drets i contribuir a fer-los més presents en el seu dia a dia.