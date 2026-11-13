Demòcrates proposa prohibir de per vida la tinença d’animals en casos greus de maltractament o reincidència

El grup parlamentari Demòcrata ha presentat 24 esmenes al projecte de llei de protecció i benestar dels animals, amb l’objectiu d’ampliar les garanties de protecció tant dels animals domèstics com de la fauna salvatge i després de diverses setmanes de reunions amb el Col·legi de Veterinaris, associacions animalistes i altres entitats del país. Entre les principals modificacions destaca la possibilitat d’inhabilitar indefinidament una persona per tenir animals en casos greus de maltractament o reincidència, així com la introducció de mesures per afavorir les adopcions i reduir les molèsties provocades pels espectacles pirotècnics.
Una de les iniciatives plantejades busca incentivar l’adopció d’animals de companyia en detriment de la compra. En aquest sentit, el grup demòcrata proposa que les persones que adoptin animals procedents de centres públics o entitats de protecció autoritzades quedin exemptes de pagar la taxa d’inscripció al Registre d’Animals de Companyia (RAC). La mesura pretén facilitar l’acollida d’animals abandonats i contribuir a reduir el nombre d’exemplars que romanen als centres de protecció, tot eliminant una de les despeses administratives associades a l’adopció.
Pel que fa als focs artificials, Demòcrates planteja que Govern i els comuns puguin establir limitacions per reduir l’impacte acústic de la pirotècnia sobre els animals. Les mesures podrien incloure restriccions en determinades zones i franges horàries, així com la promoció d’artificis menys sorollosos. La proposta, incorporada mitjançant una disposició final, busca compatibilitzar la celebració d’espectacles amb la protecció dels animals domèstics i salvatges. Paral·lelament, també es preveu que els comuns puguin habilitar espais delimitats i controlats específicament per a gossos perillosos o de races potencialment perilloses.
Un altre dels àmbits que concentren les esmenes és la gestió de les colònies felines, per a les quals es proposa establir la captura, esterilització i retorn com a sistema general i preferent. D’aquesta manera, l’eutanàsia quedaria reservada a situacions excepcionals en què no fos possible aplicar cap altra alternativa eficaç i proporcionada. El grup parlamentari també vol introduir el marcatge auricular, efectuat per un veterinari després de l’esterilització, per facilitar la identificació dels gats que ja han passat pel procediment i evitar captures innecessàries.
Un altre dels àmbits que concentren les esmenes és la gestió de les colònies felines, per a les quals es proposa establir la captura, esterilització i retorn com a sistema general i preferent
En relació amb la protecció dels animals, el grup proposa substituir el concepte de «patiment innecessari» pel de «patiment evitable» en diversos articles del projecte legislatiu. Amb aquest canvi, els demòcrates pretenen reforçar les garanties de benestar i evitar interpretacions que puguin considerar acceptables determinades situacions de patiment. Igualment, volen ampliar la definició de maltractament perquè no es limiti a la manca d’alimentació o hidratació, sinó que també inclogui la desatenció de qualsevol de les necessitats essencials de l’animal. Les modificacions també busquen assegurar el compliment dels principis de protecció durant el sacrifici dels animals de renda als escorxadors.
D’altra banda, les esmenes incorporen canvis destinats a simplificar els tràmits per recuperar animals extraviats o abandonats, mitjançant una revisió dels terminis i una definició més clara dels procediments administratius. A més, Demòcrates vol reforçar les atribucions de la Comissió Nacional de Protecció i Benestar dels Animals, la qual podria emetre informes preceptius, però no vinculants, en els àmbits previstos per la normativa. Així mateix, proposa crear un registre específic de centres i professionals dedicats a l’ensinistrament i l’educació animal.